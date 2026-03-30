Sentimental Value: la casa come filo tra passato e presente

Agli Oscar 2026 il premio come miglior film straniero va a Sentimental Value di Joachim Trier. Un racconto intimo che parte da un funerale e riapre fratture mai davvero chiuse.

Nora (Renate Reinsve) e Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas) ritrovano il padre Gustav (Stellan Skarsgård), regista fermo da anni, deciso a tornare al cinema con un film ispirato alla storia familiare. Al centro, il trauma della madre e un passato segnato dall’invasione nazista.

La vera protagonista è però la casa di famiglia: una villa ottocentesca che custodisce silenzi, tensioni e memoria. Non è solo uno spazio, ma un archivio emotivo. Le pareti trattengono ciò che i personaggi non riescono a dire.

Trier costruisce un film dove gli oggetti diventano linguaggio e il tempo non passa, si accumula. Il rosso della casa diventa il segno visivo che tiene insieme passato e presente. Il vero nodo che emerge è la necessità di andare avanti, non prima però di chiudere e senza dimenticare. I rapporti, come le case, si possono abitare, lasciare e ricostruire.

Sentimental Value è tra i film più riusciti dell’anno perché non racconta solo una storia, mostra invece come il passato continua a vivere dentro ciò che resta.

clicca qui per vedere il trailer: https://youtu.be/wIXGvB8Mz74?si=RkjfwFeLBiWR1ggN