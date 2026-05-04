Roma in grande spolvero, poker alla Fiorentina. Champions a un punto

Una Roma in grande spolvero rifila quattro reti alla Fiorentina e si riavvicina al quarto posto che vale un piazzamento per la prossima Champions League al termine di un turno di campionato favorevole ai giallorossi con le brusche frenate delle avversarie.

La squadra di Gasperini approccia bene alla partita e va subito in vantaggio con il colpo di testa di Mancini, sul corner battuto da Pisilli e seguente ad una traversa colpita da Malen. Molto bella l’azione del raddoppio che arriva al 17′: Celik scende sulla fascia, Soulè passa ad Hermoso, sponda per Wesley e conclusione chirurgica. Al 34′ Konè arriva sul fondo e crossa basso trovando Hermoso pronto a girare in porta per il tris romano. All’inizio della ripresa, la Fiorentina prova a reagire con il palo colpito con un tiro rasoterra di Braschi. Malen è alla ricerca del gol e solo una strepitosa parata di De Gea che manda il pallone sul secondo legno di giornata, evita quanto meritato. Così Malen si consola per l’assist al giovane Pisilli che non deve fare altro che spingere in fondo al sacco il servizio d’esterno della punta. Accade ben poco fino al triplice fischio finale.

“Aver recuperato i nostri elementi ci permette di giocare un buon calcio. Speriamo di rivedere il Dybala migliore nelle ultime tre partite. Ho sempre creduto nel quarto posto, insieme a tutta la squadra. Si tratta di un obiettivo che ci siamo posti da subito per dare una grande soddisfazione ai tifosi. Questa classifica ci dà molta energia. La compattezza c’è. Attenzione ai segnali che arrivano dal campionato: guardare il calendario non serve perché ogni partita è dura. In prospettiva dico che la base della Roma c’è, va rinforzata e questo è il mio pensiero. Rispetto tutti i punti di vista ma alleno con il mio e senza non posso farlo”, così coach Gasperini in conferenza stampa.

A Parma, domenica alle 18, la Roma si gioca gran parte della sua stagione.