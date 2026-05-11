“Le città di pianura” e il segreto del mondo

Carlobianchi de Doriano, due cinquantenni squattrinati, sono alla ricerca dell’ultimo bicchiere della serata quando si imbattono in Giulio, uno studente di architettura troppo ligio alle regole. Un trio inconsapevole che si ritroverà a vivere un lungo viaggio tra le strade del Veneto, tra bicchieri di troppo e la memoria di un glorioso passato che non esiste più.

A tracciare la mappa scomposta del loro viaggio è Eugenio, detto Genio, ormai un mito come il suo soprannome. Per Carlobianchi e Doriano è una vita passata che la crisi dl 2008 ha spazzato via, per Giulio l’avventuriero che non ha mai avuto il coraggio di essere. La pianura veneta è la metafora della loro situazione: due adulti troppo vecchi per crescere e un giovane che deve imparare a stare al mondo. È la fotografia di una provincia che sta scomparendo, cancellata dal progresso che ormai considera solo le grandi città.

Cercano di ricordarsi quale possa essere il segreto del mondo, rimasto intrappolato nel fondo del bicchiere. Un viaggio sia reale, perché verso un tesoro, sia metaforico, perché di crescita personale e presa di coscienza. Una meta inusuale, ma che è la chiave di tutto, specie se nella vita “non c’è mai un’altra volta”.