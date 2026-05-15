Guidonia, “Piccoli pedoni crescono”: l’educazione stradale entra nella scuola dell’infanzia con la Polizia Locale

Si è svolto nei giorni scorsi, presso il plesso dell’Istituto Comprensivo Statale “Eduardo De Filippo” di Colleverde, l’incontro “L’educazione stradale – Piccoli cittadini sulla strada”, nell’ambito del Progetto “Scuola dell’infanzia”. A dare comunicazione dell’iniziativa, il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo sui canali social istituzionali.

L’iniziativa, organizzata dalla maestra Melanie Scala Genesio in collaborazione con il Comando della Polizia Locale di Guidonia, ha coinvolto i bambini dai 3 ai 5 anni con un approccio dinamico e interattivo, pensato per far apprendere le regole fondamentali del Codice della Strada attraverso il gioco. Durante l’incontro, gli operatori della Polizia Locale hanno presentato la figura del “vigile”, raccontandone la storia e il ruolo quotidiano a tutela della sicurezza della comunità. Casco, paletta, radio e uniforme sono stati mostrati ai bambini, trasformando la spiegazione in un momento di scoperta e partecipazione attiva.

Ampio spazio è stato dedicato alle buone pratiche per muoversi in sicurezza. I piccoli hanno appreso la “regola dei quattro sguardi” e si sono cimentati in una simulazione di attraversamento pedonale, riproducendo situazioni di vita quotidiana. Particolare attenzione è stata riservata all’uso corretto della bicicletta: gli agenti hanno illustrato come indossare casco e protezioni e quali comportamenti adottare per pedalare in sicurezza. Attraverso immagini e attività ludiche, i bambini hanno inoltre imparato a riconoscere alcuni dei principali cartelli stradali, sviluppando una prima consapevolezza delle norme che regolano la circolazione.

Un momento specifico è stato rivolto ai genitori, con un richiamo all’importanza della sicurezza in auto: uso corretto del seggiolino e delle cinture di sicurezza per i più piccoli e contrasto ai comportamenti rischiosi alla guida, come l’utilizzo del telefonino. L’incontro si inserisce nel più ampio impegno dell’Istituto Comprensivo “Eduardo De Filippo” e della Polizia Locale per promuovere, fin dalla prima infanzia, una cultura della sicurezza stradale basata su consapevolezza, responsabilità e rispetto delle regole.