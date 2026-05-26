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Tivoli aderisce alla “Festa della Musica 2026”, si cercano artisti e band, cori e Dj: al via il bando per partecipare

Scritto da
Redazione
2 Minuti di lettura

Il Comune di Tivoli rende noto di aver approvato l’adesione ufficiale al circuito nazionale e internazionale della “Festa della Musica 2026”, in programma per sabato 21 giugno 2026.

L’iniziativa, nata in Francia nel 1982 e oggi diffusa in oltre 120 Paesi, persegue la finalità di promuovere la pratica musicale come fondamentale strumento di aggregazione sociale, inclusione e valorizzazione del territorio. Per l’occasione, l’amministrazione comunale intende predisporre un palinsesto di eventi diffusi per animare piazze, vie pedonali, cortili e aree pubbliche dell’intero contesto cittadino.

Aperta il bando per gli artisti
La partecipazione è aperta a livello locale, nazionale e internazionale alle seguenti categorie: artisti singoli, musicisti, band, gruppi musicali, ensemble, cori, DJ e performer musicali; scuole di musica, accademie, conservatori e istituti formativi; associazioni culturali e operatori attivi nel comparto dello spettacolo.

Agevolazioni per i partecipanti
Ai soggetti selezionati e inseriti nel programma ufficiale saranno garantiti l’esonero dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico per lo spazio assegnato e l’accesso alle agevolazioni SIAE previste dagli accordi del circuito nazionale della Festa della Musica. Rimangono invece a carico dei partecipanti l’autonoma organizzazione tecnica della performance, l’utilizzo di impianti a norma e il rispetto dei limiti di emissione sonora e delle disposizioni in materia di sicurezza.

Modalità di partecipazione
I soggetti interessati dovranno trasmettere la propria candidatura completa di dati anagrafici, descrizione della proposta artistica, genere musicale, durata dell’esibizione, esigenze tecniche e copia del documento di identità. Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 3 giugno 2026, specificando nell’oggetto “Manifestazione di interesse – Festa della Musica 2026”, inoltrate attraverso i canali istituzionali (tutte le info sono presenti sul sito del Comune di Tivoli). 

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