Guidonia, strappare al degrado il ‘Campo dei Pini’: la giunta ricorre (ancora) all’affidamento in concessione



Strappate al degrado il “Campo dei Pini”, infrastruttura sportiva di via Camarotta in pieno centro cittadino. La giunta municipale ricorre (ancora) al decreto legislativo 38 del 2021 (art.5) che disciplina “la rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento degli impianti sportivi e consente alle pubbliche amministrazioni di affidare a privati la proposta, la progettazione, la realizzazione e la gestione di interventi su impianti esistenti, ponendo a carico dell’operatore economico gli investimenti necessari”. Non è la prima volta che accade. Era già successo con la palestra di Villalba, affidata a un privato attraverso una manifestazione d’interesse e nonostante il preesistente investimento pubblico di provenienza regionale (erogato nel 2022) di circa 400mila euro.

Ora, la giunta municipale di Mauro Lombardo, bissa la procedura con l’impianto sportivo di via Camarotta, un campo di calcio a 11 di circa 7.000 mq facente parte di un compendio immobiliare di 35.469 mq già acquisito al patrimonio dell’Ente con finalità sociali per un uso diretto o indiretto della collettività.

“Il campo è attualmente in condizioni di degrado. Con strutture ammalorate e fatiscenti”, si legge nella delibera 47 approvata dalla giunta nella seduta di lunedì 13 aprile su proposta dell’assessore ai Servizi sociale e Sport Cristina Rossi.

Il campo era storicamente destinato ad attività calcistiche della ASD Guidonia (almeno fino al 2023), adesso si trova nella condizione di essere riqualificato, ammodernato e rigenerato “per essere restituito alla collettività”, si legge ancora nell’atto, in quanto “è obiettivo dell’amministrazione promuovere aggregazione, inclusione sociale e partecipazione giovanile”, attraverso “una migliore accessibilità e sostenibilità dell’impiantistica sportiva esistente”.

Per tale ragione, sulla base della normativa vigente sulla rigenerazione di impianti sportivi, la giunta ha dato mandato al dirigente dell’Area III Sport Aldo Cerroni, di procedere con una ‘manifestazione di interesse’ finalizzata all’individuazione di operatori economici, invitati a presentare una proposta di rigenerazione con relazione tecnica, computo metrico estimativo, quadro economico, cronoprogramma e piano economico-finanziario.

La gestione sarà affidata al soggetto che garantirà investimenti per migliorare i servizi e la massima accessibilità dell’impianto, con un affidamento in concessione la cui durata sarà valutata in base “al piano economico-finanziario presentato”. L’amministrazione si riserverà di aggiudicare la concessione anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta.