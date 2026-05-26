Guidonia, discariche abusive a Villalba: “In corso di identificazione gli incivili”. Verranno sanzionati 

Una decisa azione di contrasto alla formazione delle discariche abusive è stata posta in essere questa mattina (martedì 26 maggio) nella frazione di Villalba. A seguito dell’abbandono di numerosi sacchi di immondizia in via Bergamo (angolo via Bari), Corso Italia e in altre strade della frazione, sono intervenuti sul posto la vicesindaca Paola De Dominicis, gli ispettori ambientali del ‘Nucleo Tutela Ambiente di Fedra‘ e gli agenti della Polizia Locale.

L’azione coordinata ha consentito, attraverso l’attenta ispezione dei sacchi abbandonati, di rinvenire elementi utili alla tracciabilità dei rifiuti. Gli accertamenti in corso permetteranno di contestare ai trasgressori le previste sanzioni amministrative.

“Questa reiterata mancanza di rispetto nei confronti della città è inammissibile. Ringrazio quanti sono intervenuti a Villalba con tempestività, subito dopo la segnalazione. La professionalità degli ispettori di Fedra consentirà, molto probabilmente, di risalire agli autori di questo gesto incivile”, ha detto Paola De Dominicis.

“L’attività di prevenzione e di contrasto alla formazione di discariche abusive prosegue senza sosta. Purtroppo, continuiamo a registrare episodi di inciviltà che questa amministrazione non intende tollerare. Li contrasteremo con ogni strumento a disposizione, inclusa l’installazione e l’utilizzo delle fototrappole”, il commento dell’assessore all’Ambiente Andrea Mazza.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a segnalare tempestivamente ogni episodio di abbandono illecito di rifiuti alla Polizia Locale o tramite i canali ufficiali del Comune di Guidonia Montecelio.