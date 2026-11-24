Cambia direzione la circolazione stradale nel quartiere di Colle Fiorito. A partire da lunedì 30 novembre , via dei Sambuchi tornerà ufficialmente percorribile a doppio senso di marcia. Una modifica attesa da tempo dai residenti, che mette fine a mesi di richieste e apre una nuova fase per la mobilità interna di uno degli snodi più frequentati della zona.

La decisione arriva al termine di un iter amministrativo e tecnico portato avanti dall’assessorato ai Trasporti, guidato da Valentina Torresi, che aveva inserito il ripristino della doppia direzione tra i dossier prioritari del proprio mandato. Un percorso nato anche dalla spinta dal basso. Nei mesi scorsi, infatti, una petizione promossa sul territorio aveva raccolto numerose adesioni tra gli abitanti, segnalando le difficoltà legate alla viabilità a senso unico.

“Portiamo a compimento uno degli interventi su cui abbiamo lavorato con maggiore determinazione nell’ultimo anno – spiega l’assessore Torresi, rivendicando il risultato ottenuto -. La partecipazione così ampia alla raccolta firme dimostrava quanto il problema fosse avvertito nella vita quotidiana del quartiere. Siamo riusciti a individuare una soluzione praticabile grazie alla sinergia con il settore dei Lavori Pubblici, in particolare con la dirigente Bernardina Colasanti, e con il comando della Polizia Locale”. Secondo l’esponente della giunta, l’intervento risponde a un principio preciso di governo del territorio: “Ascoltare le istanze dei cittadini e tradurle in atti concreti, laddove le condizioni tecniche lo consentano, è un dovere per chi amministra, specialmente quando si interviene su un’arteria così strategica per la fluidità del traffico locale”.

Soddisfazione viene espressa anche dai banchi della maggioranza in consiglio comunale. Adalberto Bertucci, capogruppo di Fratelli d’Italia a Guidonia Montecelio, sottolinea il valore politico dell’operazione. “Il lavoro portato avanti dal nostro assessore si conferma attento e puntuale. Il ritorno al doppio senso in via dei Sambuchi è un segnale chiaro della capacità di questa amministrazione, e del nostro partito, di recepire le segnalazioni che arrivano dai quartieri. L’obiettivo – spiega Bertucci – resta quello di proseguire su questa strada, lavorando con costanza per migliorare i servizi e la qualità della vita dei cittadini di Guidonia Montecelio”. Con l’entrata in vigore del nuovo assetto viario da lunedì, l’amministrazione punta ora a decongestionare le strade limitrofe e a rendere più agevoli gli spostamenti quotidiani dei residenti di Colle Fiorito.