Guidonia Montecelio, il sindaco Mauro Lombardo: “Il Comune aderisce al progetto LAV per il contrasto al randagismo”

La giunta comunale di Guidonia Montecelio ha recentemente approvato una bozza di convenzione con la LAV – Lega Anti Vivisezione per l’avvio di un programma strutturato di contrasto al fenomeno del randagismo nelle aree maggiormente interessate. Un intervento atteso da anni, soprattutto nella fascia di confine con il Comune di Tivoli. A darne comunicazione, il sindaco Mauro Lombardo sui canali social istituzionali dell’Ente.

Il progetto, denominato “Cani liberi e accuditi”, con cui Tivoli vuole affrontare il randagismo nell’area del Barco e delle cave attraverso sterilizzazioni di massa, è ora a un passo dall’essere formalizzato grazie all’accordo raggiunto tra i Comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio, la LAV e la ASL RM5.

Un’intesa che arriva dopo diversi incontri istituzionali con il Comune di Tivoli, il Servizio Veterinario della ASL RM5 e la Direzione Regionale competente. A sbloccare definitivamente l’operazione, oltre alla volontà delle amministrazioni, anche una modifica della legge regionale sul randagismo che ha risolto un problema rimasto aperto per quasi trent’anni.

L’atto, predisposto dall’AREA VI – Tutela degli Animali del Comune di Guidonia, nasce con un obiettivo duplice: ridurre il fenomeno del randagismo incontrollato, particolarmente acuto nell’area interessata dalle attività estrattive, e garantire il benessere degli animali già presenti sul territorio. Coinvolta anche la ASL RM5.

Nel dettaglio, il protocollo operativo prevede una serie di azioni concatenate: il censimento dei cani vaganti, la loro identificazione tramite microchip, la valutazione sanitaria e comportamentale, la sterilizzazione e, solo nei casi ritenuti idonei dalla Asl, la reimmissione controllata sul territorio. Gli esemplari inseriti nel programma saranno monitorati, accuditi e dotati di sistemi identificativi ben visibili.

Un punto qualificante dell’accordo è la gratuità dell’intervento iniziale. Le attività preliminari saranno svolte da LAV a titolo completamente gratuito, con copertura delle spese a carico dell’associazione.

Il Comune di Guidonia avrà il ruolo di coordinamento tra le associazioni operanti sul territorio di Guidonia e Tivoli e i volontari. La convenzione avrà una durata di due anni e includerà un sistema di monitoraggio periodico dei risultati.

Un passo concreto per la tutela degli animali, presentato ufficialmente lo scorso 26 febbraio nella Sala Consiliare di Tivoli in una conferenza stampa dedicata al progetto “Cani liberi e accuditi”, che punta a diventare un modello nazionale nella gestione etica e innovativa del randagismo, con l’azzeramento delle nuove nascite come strumento principale per ridurre progressivamente la presenza di branchi nelle zone di confine.