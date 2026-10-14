Monterotondo, al via il servizio di bike e monopattini in sharing: i primi mezzi in Passeggiata e nelle vie centrali

Dalla delibera alla strada. Il servizio di mobilità condivisa che il Comune di Monterotondo aveva annunciato con la delibera di giunta n. 318 del 6 ottobre 2026 è pronto a partire. Ieri i primi mezzi di Lime Technology sono comparsi in città, posizionati in alcuni dei punti più frequentati. La Passeggiata e via Mazzini/via dei Pini. Un segnale concreto che l’avvio, rimasto per giorni senza una data ufficiale, è ormai effettivo.

Si chiude così la fase avviata il 18 agosto scorso con la manifestazione di interesse pubblicata dall’Ente per individuare soggetti interessati al noleggio in free-floating di biciclette a pedalata assistita e monopattini elettrici. Una procedura esplorativa, senza costi il Comune, a cui era arrivata una sola proposta, quella di Lime. La giunta l’aveva individuata, quindi, come operatore autorizzato a svolgere tutti gli adempimenti necessari, dalla mappatura degli stalli alla copertura assicurativa.

La flotta prevista è di 200 mezzi complessivi, 100 e-bike e 100 monopattini, che resteranno in città per 12 mesi sperimentali, con possibilità di proroga. Il sistema, come previsto dagli atti, è ibrido: 14 punti di sosta fisici distribuiti anche nei quartieri, a cui si aggiungono parcheggi virtuali individuabili tramite app. Per terminare il noleggio in questi ultimi, l’utente dovrà inviare una foto del mezzo parcheggiato correttamente, una misura pensata per contrastare la sosta selvaggia.

Resta confermata la regola più delicata, quella sul centro storico. Al suo interno non sarà possibile collocare punti di sosta né concludere il noleggio. Si potrà solo attraversarlo, seguendo i percorsi consentiti dalla circolazione. Una scelta che l’amministrazione aveva motivato con la necessità di tutelare gli spazi pedonali e di evitare l’abbandono dei veicoli.

Con i mezzi già visibili in Passeggiata e in via Mazzini, la sperimentazione entra ora nella fase più importante, quella dell’uso quotidiano. Gestione, manutenzione, ricollocazione e assistenza resteranno interamente a carico di Lime, senza contributi finanziari del Comune. I nodi che restano da sciogliere sono quelli più attesi dai cittadini, come le tariffe ufficiali per l’utilizzo e la mappa completa e definitiva di tutti i punti di sosta.