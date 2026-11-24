Mettere in sicurezza le strade che costeggiano il bacino estrattivo e, al tempo stesso, governare in modo scientifico e protetto la presenza dei branchi sul territorio. È quanto prevede l’ordinanza temporanea firmata dal sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo, per disciplinare la gestione dei cani vaganti nelle aree delle cave di travertino.

Il provvedimento non nasce come un intervento isolato, ma rappresenta il braccio operativo di un piano più ampio già tracciato dalla giunta comunale lo scorso 6 agosto con la delibera numero 104. Un progetto strutturato che prevede il censimento completo degli esemplari, la cattura programmata, le cure sanitarie, la sterilizzazione e, laddove le condizioni lo consentano, la successiva reimmissione sul territorio, portato avanti in sinergia con la Lav (Lega Anti Vivisezione) e il servizio veterinario della Asl Rm 5.

Per evitare che iniziative spontanee dei singoli possano compromettere le operazioni di monitoraggio o, peggio, attirare gli animali verso le arterie più trafficate con evidenti rischi per gli automobilisti e per gli stessi cani, l’ordinanza fissa paletti precisi. A chiunque agisca al di fuori del coordinamento ufficiale degli enti preposti viene infatti imposto il divieto assoluto di somministrare alimenti lungo le carreggiate, sulle banchine e in prossimità delle rotatorie.

Allo stesso modo, viene proibito creare o alterare autonomamente le postazioni di alimentazione predisposte nell’ambito del progetto, così come abbandonare scarti o cibo deteriorato. L’atto amministrativo vieta inoltre qualsiasi comportamento che possa indurre lo spostamento dei gruppi verso zone pericolose, oltre a qualunque tentativo arbitrario di cattura, trasferimento o rilascio degli animali.

Dal Palazzo Guidoni tengono tuttavia a sgombrare il campo da possibili equivoci: non si tratta di una chiusura verso la sensibilità dei cittadini, né di un divieto generalizzato di prendersi cura degli animali. L’amministrazione assicura che la fornitura di cibo e acqua resta pienamente garantita attraverso i canali autorizzati e annuncia che verranno presto comunicate modalità sicure e regolamentate per chiunque desideri offrire il proprio contributo. L’invito rivolto ai residenti e ai volontari è dunque quello di evitare il “fai-da-te”, interfacciandosi direttamente con le associazioni partner dell’iniziativa e con gli uffici comunali competenti per trasformare la solidarietà in un aiuto efficace e privo di rischi.