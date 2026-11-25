Dieci ore di lavoro ininterrotto al microscopio operatorio, due équipe chirurgiche sincronizzate e una tecnica d’avanguardia per restituire a un paziente non solo la salute, ma anche la possibilità di parlare, masticare e deglutire. È la piccola grande impresa medica portata a termine all’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, dove l’Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria, diretta dal dottor Domenico Tassone, ha eseguito una delicatissima operazione di chirurgia oncologica e ricostruttiva.

Il bersaglio – fanno sapere dall’azienda sanitaria, la Asl Rm5 – era un carcinoma squamocellulare infiltrante annidato in una zona tra le più insidiose dell’anatomia umana: l’area tra il trigono retromolare e la base della lingua. Un crocevia vitale per le funzioni quotidiane, dove ogni millimetro fa la differenza tra il recupero completo e una disabilità permanente.

La strategia in due tempi: demolire e ricostruire

Per raggiungere la massa tumorale ed estirparla radicalmente, i chirurghi hanno scelto la via transmandibolare, praticando un’apertura controllata della mandibola per ottenere la massima visibilità. Mentre una prima squadra procedeva con l’asportazione della neoplasia e preparava i vasi sanguigni del collo, una seconda équipe lavorava in parallelo sull’avambraccio del paziente per prelevare un lembo libero microvascolare radiale completo di cute e muscolo. Una volta rimosso il tumore, il tessuto dell’avambraccio è stato trasferito nella bocca per colmare il vuoto lasciato dalla resezione. La parte più critica ha riguardato le anastomosi microchirurgiche: i vasi sanguigni del nuovo tessuto sono stati collegati con estrema precisione alle arterie e alle vene del collo per garantirne subito la vitalità. Infine, la mandibola è stata ricomposta e fissata con placche e viti in titanio, restituendo al volto il suo profilo naturale.

In piedi e a tavola dopo due settimane

Il risultato ha premiato la complessità della procedura. A soli quindici giorni dall’uscita dalla sala operatoria, il paziente ha ripreso ad alimentarsi regolarmente per bocca, mostrando un recupero funzionale rapido ed esiti estetici quasi invisibili.

Un polo d’eccellenza per la chirurgia testa-collo

L’operazione conferma la crescita del reparto guidato dal dottor Tassone, che sta trasformando l’ospedale tiburtino in un punto di riferimento per la chirurgia oncologica del distretto testa-collo, evitando ai residenti dell’area metropolitana lunghi viaggi verso i policlinici della Capitale. I numeri dell’attività recente fotografia bene questo salto di qualità. Un bagaglio di competenze che rafforza la sanità di prossimità, portando l’alta specializzazione direttamente sul territorio.