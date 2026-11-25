Un segnale importante arriva dalla Regione Lazio, proprio alla vigilia di una giornata che dà inizio a 16 giorni di attivismo. Oggi, 25 novembre, le Nazioni Unite celebrano la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. In accordo con le Ater, l’assessore regionale alle Politiche abitative e alle Case popolari Pasquale Ciacciarelli ha promosso un’iniziativa per le donne vittime di violenza e i loro figli in condizione di disagio economico.

L’iniziativa punta ad essere una soluzione abitativa per chi è in difficoltà e ha appena lasciato una situazione di pericolo. La Delibera della Giunta Regionale ha approvato la disciplina per la riserva e l’assegnazione di 45 alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale (ERP/ERS) alle donne vittime di violenza e ai loro figli in condizioni di particolare disagio economico. Il limite di reddito è di 27.189 euro, oppure l’accesso può avvenire tramite la certificazione di fragilità che viene rilasciata dai Servizi sociali.

L’obiettivo è favorire il percorso di queste donne verso l’autonomia e l’indipendenza abitativa, rafforzando la rete di protezione già attiva.

«La presentazione della nuova disciplina per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale alle donne vittime di violenza e ai loro figli rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento delle politiche regionali di tutela e inclusione sociale», ha detto l’assessore Pasquale Ciacciarelli.

Chi avrà accesso agli alloggi?

La disciplina individua tre categorie di beneficiarie:

– Le donne vittima di violenza che si trovano in condizioni di disagio economico e che sono in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge regionale 12/99.

– Le donne che hanno seguito un percorso di protezione in un Centro antiviolenza o in una Casa rifugio della Regione e che fanno fatica a raggiungere l’indipendenza abitativa.

– Le donne provenienti da situazioni di violenza certificate attraverso una relazione dei servizi competenti (Centri antiviolenza, servizi sociali, pronto soccorso).

Gli alloggi, individuati dagli enti gestori, ATER e Comuni, saranno assegnati per una durata di cinque anni, prorogabili in ulteriori cinque. Dopo gli immobili torneranno a disposizione degli enti che li gestiscono attualmente.