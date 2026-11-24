Il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica – l’organo consultivo della Prefettura – ha dato il via libera definitivo all’installazione di venti nuove telecamere sul territorio comunale. Un’integrazione strategica che andrà a sommarsi ai settantatré dispositivi già operativi, portando così a novantatré il totale degli occhi elettronici a presidio della città. A darne comunicazioni, sui canali social istituzionali, il sindaco Riccardo Varone.

La mappa dei nuovi posizionamenti risponde a un disegno preciso, volto a coprire le aree più sensibili e trafficate. Otto apparecchi saranno collocati nei parchi di Monterotondo Scalo attualmente interessati da interventi di riqualificazione, mentre sei andranno a monitorare la zona industriale. Altri tre dispositivi sorveglieranno il sottopasso di via Turati, punto nevralgico della viabilità cittadina, e gli ultimi tre saranno puntati in prossimità delle isole ecologiche per arginare il fenomeno delle discariche abusive.

L’attivazione degli impianti è imminente e segnerà una svolta netta sul fronte repressivo. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è colpire senza esitazioni gli incivili, mettendo fine all’impunità garantita finora dall’anonimato. Per chi verrà sorpreso ad abbandonare sacchetti e ingombranti fuori dagli spazi consentiti, il conto sarà salato. Le sanzioni amministrative supereranno infatti i mille euro e, nei casi più gravi previsti dalla normativa vigente, scatterà automaticamente la denuncia penale.

Ma il giro di vite non si fermerà alle periferie o alle aree verdi. Il Comune annuncia l’avvio di una nuova fase dedicata alla tutela del centro storico, considerato un patrimonio da proteggere e rispettare. La linea dettata da Palazzo Orsini prevede una presenza costante sul territorio, controlli serrati e una politica di tolleranza zero verso qualsiasi forma di danneggiamento o incuria.

“Si tratta di un risultato importante” ha commentato il sindaco Riccardo Varone, sottolineando come il traguardo sia il frutto di una sinergia istituzionale. Il primo cittadino ha voluto ringraziare pubblicamente la Polizia locale, le Forze dell’ordine e gli uffici comunali per il lavoro di squadra svolto, rivolgendo un plauso particolare all’assessore alla Polizia locale, Alessandro Di Nicola, per aver seguito in prima persona l’iter e la realizzazione del progetto.