Nella mattinata di ieri, 24 novembre, la Commissione Controllo e Garanzia del comune di Tivoli ha convocato il sindaco Marco Innocenzi per discutere sul progetto dell’acquedotto di Acea ATO2. La richiesta riguardava la presentazione della documentazione relativa all’impatto della struttura sul territorio e l’eventuale coinvolgimento di altri comuni limitrofi a Tivoli. Secondo quanto riportato dal comunicato stampa del presidente della commissione Damiano Leonardi, dopo un confronto tra Acea e sindaco non sarebbe presente ancora nessun progetto definitivo e la quantità di prelievi di acqua dal fiume Aniene diminuirebbe.

La questione dell’acquedotto Acea è al centro di un acceso dibattito da diversi mesi. Lo scorso giugno il Consiglio Comunale ha approvato una mozione per intervenire sulla questione, anche in relazione alle proteste dei cittadini. Da tempo, infatti, si discute sulla costruzione del nuovo acquedotto Marcio di Acea che coinvolgerebbe le zone di Villa Adriana e Pomata, dirigendosi poi verso Roma. La struttura, unita a quella attualmente in costruzione a Monte Ripoli, amplierebbe la disponibilità di acqua di ulteriori 2500 litri al secondo; tuttavia non è ancora chiaro l’impatto ambientale sul territorio, punto nevralgico per il turismo e le attività agricole. Da qui, la nascita di comitati di quartiere per garantire la tutela delle zone coinvolte.

Allo stato attuale ancora non è chiaro quale sarà l’effettivo progetto e le tempistiche di realizzazione.