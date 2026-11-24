Meno roghi, più occhi elettronici sul territorio e una macchina dei soccorsi capace di intervenire prima che le fiamme prendano il sopravvento. È questo il bilancio della Campagna Antincendio Boschivo (AIB) 2026 di Roma Capitale, conclusa a fine ottobre e presentata in Campidoglio alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, del direttore nazionale delle emergenze della Protezione Civile Luigi D’Angelo, del vice capo di Gabinetto con delega alla Sicurezza Giuseppe Napolitano e del comandante dei Vigili del Fuoco di Roma Adriano De Acutis.

I numeri certificano un’inversione di tendenza netta rispetto all’estate precedente. Gli incendi registrati sul territorio comunale sono scesi dai 569 del 2025 ai 478 di quest’anno, segnando una flessione del 16 per cento. Un dato che fa il paio con l’aumento degli avvistamenti di colonne di fumo, passati da 116 a 134. Un incremento solo apparentemente in controtendenza, che per i tecnici dell’amministrazione dimostra invece l’efficacia della sorveglianza preventiva: individuare i focolai sul nascere ha permesso di circoscrivere i danni ed evitare che i principi d’incendio si trasformassero in emergenze fuori controllo.

Tecnologia e rete idrica

Alla base del risultato c’è un piano di potenziamento delle infrastrutture e della vigilanza. Sul fronte dell’approvvigionamento idrico, il Campidoglio ha messo sul piatto 4,7 milioni di euro per installare nuovi idranti stradali e rimettere in sesto quelli esistenti, affiancando l’intervento a un aggiornamento delle cartografie operative.

Decisivo anche il salto tecnologico. Il controllo dall’alto è stato affidato a una flotta di nove droni, mentre a terra è raddoppiata la rete di telecamere ad alta definizione puntate sulle aree verdi più esposte. Un sistema integrato che ha lavorato in sinergia con i pattugliamenti sul campo e con le segnalazioni arrivate direttamente dai cittadini.

La flotta per il 2027

Il cuore operativo della risposta alle emergenze resta però il fattore umano, con una rete che mobilita circa tremila tra operatori e volontari appartenenti a quaranta associazioni di Protezione Civile. Proprio a loro è stato dedicato il passaggio finale dell’evento, con la consegna di nuovi equipaggiamenti già proiettati verso la campagna del 2027. Sei pick-up antincendio dotati di cisterne da 750 litri, un’autobotte da 3.000 litri armata con due cannoni ad acqua e quattro mezzi completamente revisionati, pronti a entrare in servizio per proteggere il patrimonio verde della Capitale.