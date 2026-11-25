Denunciare è solo il primo passo, ma spesso non basta a salvare una vita. Perché la tutela non resti sulla carta, occorre che alla segnalazione seguano una valutazione rapida del pericolo e una rete di protezione capace di muoversi all’unisono. È questo il messaggio chiave emerso mercoledì 25 novembre a Palazzo Valentini, durante il convegno “Codice Rosso e tutela reale“, promosso dall’associazione professionale Polizia Locale d’Italia (ANVU) in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Al tavolo si sono seduti i vertici delle istituzioni e della sicurezza capitolina – dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini al dirigente della Questura Mario Spaziani, fino al comandante provinciale dei Carabinieri Marco Guerrini e alla presidente nazionale ANVU Silvana Paci; e ancora magistrati, Forze dell’Ordine, Polizia Locale, professionisti sanitari ed esperti. Tutti concentrati sull’efficacia degli strumenti di protezione delle vittime di violenza e sulla necessità di rafforzare la rete territoriale. Perché, in troppi casi, il sistema mostra le sue crepe proprio dopo che la vittima ha trovato il coraggio di farsi avanti.

Roma come laboratorio di prossimità

Ad aprire i lavori è stato Marco Cardilli, comandante del Corpo della Polizia Metropolitana, che ha portato i saluti del sindaco Roberto Gualtieri e del capo di Gabinetto Francesco Nazzaro. “Quella di oggi è una data da segnare sul calendario affinché le sinergie della rete antiviolenza possano operare con sempre maggiore coesione nella realtà quotidiana”, ha sottolineato Cardilli. Per il comandante, la grande partecipazione all’incontro dimostra quanto la Capitale sia attenta al fenomeno: “Roma è un laboratorio imponente e irto di difficoltà, dove lo scambio di professionalità tra Forze dell’ordine e Polizie Locali è necessario per raggiungere risultati concreti”.

Proprio i vigili urbani, in quanto presidio di prossimità, sono chiamati a giocare una partita decisiva: intercettare i segnali di allarme sul territorio e attivare interventi tempestivi prima che la situazione precipiti.

I nodi da sciogliere: burocrazia e nuclei specializzati

Il confronto si è articolato in tre momenti di analisi, mettendo in dialogo magistratura, investigatori, criminologi e personale sanitario per individuare gli ostacoli che rallentano i soccorsi. Come le falle nella valutazione del rischio. La prima sessione ha acceso i riflettori proprio sui filtri burocratici che talvolta rallentano l’accesso delle vittime alle strutture protette, evidenziando la necessità di protocolli più agili. Resta, inoltre, fondamentale la specializzazione sul territorio. Di cui cui pure si è discusso. Le deleghe investigative vanno affidate a stazioni specializzate, ribadendo l’urgenza di creare nuclei dedicati e ben coordinati tra loro per gestire le emergenze. In ultimo, i campanelli d’allarme clinici che non vanno sottovalutati. L’ultima parte dei lavori ha affrontato proprio il lato sanitario e criminologico, analizzando lo sradicamento sociale della vittima e la gravità delle lesioni fisiche come indicatori precoci di un possibile esito letale.

L’obiettivo condiviso da tutti gli attori in campo è univoco: trasformare la catena dei soccorsi da un meccanismo formale a uno scudo effettivo, dove la condivisione immediata delle informazioni non lasci più nessuna donna sola dopo la denuncia.