Guidonia, lavori ultimati prima del tempo: il sindaco Mauro Lombardo inaugura la nuova rotatoria sulla SP 24/A

Un’opera pubblica che era attesa per l’estate, invece l’amministrazione comunale guidata del sindaco Mauro Lombardo è riuscita ad accorciare i tempi e, ad appena un mese dall’avvio dei lavori, è stata inaugurata oggi (venerdì 24 aprile) la nuova rotatoria tra Via di S. Angelo, Via Formello e Via Della Pietrara. Un intervento prioritario per migliorare la viabilità e aumentare la sicurezza stradale. L’opera rientra nel programma di manutenzione straordinaria delle strade connesso al progetto ‘Ryder Cup‘. L’infrastruttura insiste su tratti stradali con diverse competenze: via della Pietrara è comunale; la SP 24/a Guidonia-Mentana (via Sant’Angelo) e la SP 33/B Palombarese-Guidonia Mentana (via Formello) sono entrambe gestite della Città Metropolitana di Roma Capitale. Il progetto è stato curato dai tecnici dell’ ASTRAL quale soggetto attuatore per conto della Regione Lazio. La progettazione ha previsto la realizzazione di una rotonda principale e di due isole spartitraffico, l’asfaltatura della superficie della nuova rotatoria e della segnaletica orizzontale.

Presenti all’evento, oltre al il sindaco che ha tagliato il nastro, la vice Paola De Dominicis; il presidente del consiglio comunale: Erick D’Alisa; i consiglieri comunali Rosaria Pasqualucci, Lucrezia Cataldo, Rocco Cisano, Anna Mari; i consiglieri regionali Marco Bertucci e Micol Grasselli; gli assessori Paolo Ruggeri, Urbanistica e Mario Proietti, Lavori Pubblici; dirigenti comunali e agenti del Corpo della Polizia Locale, che hanno coordinato le operazioni durante la fase dell’inaugurazione. Un intervento a lungo atteso dai cittadini per rendere più sicuro e scorrevole uno degli snodi chiave della viabilità cittadina.

“Questo intervento rappresenta un passo significativo nel percorso di miglioramento della nostra rete viaria. Consente di eliminare situazioni di pericolosità, regolamentare gli accessi e garantire una circolazione più ordinata, riducendo i punti di conflitto tra i veicoli e limitando la velocità in ingresso. Si innalzano, quindi, in modo sostanziale gli standard di sicurezza in questo tratto di strada, favorendo una circolazione più ordinata e fluida”, ha detto il Sindaco Mauro Lombardo. Per l’assessore Proietti, “la consegna di quest’opera segna un passo avanti decisivo per la viabilità del quadrante e si unisce al completo rifacimento del manto stradale della cosiddetta camionabile che, nei mesi scorsi, è stata riportata in perfetto stato di efficienza con fondi comunali”.



