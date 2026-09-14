Guidonia, Campo dei Pini: la riqualificazione entra nel vivo? Nominata la commissione che valuterà il progetto

Il Campo dei Pini da anni non vive in condizioni ottime. Tutt’altro, come si legge nella determinazione del 10 settembre 2026 n.85. La struttura viene descritta infatti come in “condizioni di degrado,

ammalorate e fatiscenti”. Sono perciò necessari importanti interventi di riqualificazione e ammodernamento.

Per tale motivo l’amministrazione del comune di Guidonia Montecelio ha fatto utilizzo della procedura relativa all’articolo 5 del D.Lgs. 38/2021, permettendo alle società o associazioni sportive di presentare un progetto per la riqualificazione dell’impianto. Gli obiettivi devono essere aggregazione, inclusione sociale e partecipazione giovanile. A maggio il comune ha avviato una manifestazione di interesse, ma alla scadenza del 12 giugno ne è pervenuta solo una. Si tratta di quella dell’associazione calcistica dilettantistica Guidonia.

Il progetto per il Campo dei Pini e la valutazione

L’associazione calcistica dilettantistica Guidonia ha presentato una proposta progettuale completa e lo ha fatto entro la scadenza del 13 luglio. Presenti la documentazione amministrativa, la proposta tecnica e progettuale e il Piano Economico-Finanziario.

Adesso tale progetto dev’essere valutato e il Comune di Guidonia Montecelio ha nominato una commissione. Il primo membro e presidente è l’architetto Paolo Caracciolo, dirigente dell’Area IV – Urbanistica, individuato per le sue competenze tecniche per i lavori pubblici e l’edilizia. Ci sono poi la dottoressa Alessia Luce, dipendente dell’Area dei funzionari e dell’Elevata Qualificazione ed in servizio nell’Area III Politiche sociali e Sport, e la dottoressa Silvia Tagliacozzo, dipendente comunale ma in servizio nell’Area II Finanze e Entrate Tributarie.

La commissione, composta quindi di tre membri, dovrà verificare la documentazione amministrativa, valutare la proposta tecnica, verificare la sostenibilità economico-finanziaria dell’intervento e della gestione proposta e attribuire punteggi sulla base dei criteri di valutazione già stabiliti.