Guidonia, altro sgombero nell’area industriale. Il sindaco Mauro Lombardo: “Tolleranza zero per illegalità e degrado”

Nuovo intervento di sgombero intorno alle ore 12:00 di giovedì 30 aprile nell’area industriale del Comune di Guidonia Montecelio. Le operazioni hanno riguardato ancora una volta un accampamento abusivo e hanno visto la presenza congiunta del personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Locale e del Nucleo Tutela Ambiente-Fedra, che hanno proceduto alle verifiche e agli accertamenti previsti.

Nel corso dell’intervento sono stati elevati 12 verbali per bivacco; 4 per abbandono di rifiuti e 2 per mancata revisione dei veicoli. Al termine delle operazioni, tutti gli occupanti hanno lasciato volontariamente l’area.

“Nel nostro Comune non saranno mai tollerate situazioni di illegalità e degrado, che continueremo a rimuovere e sanzionare con determinazione – ha dichiarato il sindaco Mauro Lombardo presente sul posto con l’assessore ai Servizi sociali Cristina Rossi –. Ogni intervento delle Forze dell’Ordine, della Polizia Locale e dei nostri Uffici va nella direzione di tutelare il territorio, garantire sicurezza ai cittadini e riaffermare il rispetto delle regole”. L’amministrazione Comunale prosegue nell’attività di controllo e presidio del territorio, in stretta collaborazione con tutte le Forze dell’Ordine.