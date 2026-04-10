Monterotondo, è guerra aperta all’abbandono indiscriminato di rifiuti: il Comune ‘arruola’ le guardie ambientali

Il Comune di Monterotondo ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la Guardia Nazionale Ambientale per intensificare la lotta contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti, soprattutto nelle zone periferiche e nei parchi cittadini come la ‘Macchia di Gattaceca’ dove, nel giorno di Pasquetta, è stata lasciata l’ennesima discarica a cielo aperto. Le guardie ambientali, dotate di nomine di ‘ispettori ambientali’, opereranno in concerto con la Polizia locale e l’assessorato all’Ambiente per prevenire e contrastare il fenomeno. Il progetto durerà 12 mesi ed è stato possibile realizzarlo grazie a un finanziamento del consiglio metropolitano di Roma Capitale. L’obiettivo è quello di favorire l’educazione all’ambiente, contrastare comportamenti dannosi, agevolazione la corretta gestione dei rifiuti prevenendo l’insorgere di discariche abusive.

L’ultimo abbandono di rifiuti nella Riserva naturale della Macchia di Gattaceca, un’area di straordinaria bellezza e importanza ambientale, risale al giorno di Pasquetta. Come denunciato dal sindaco di Monterotondo Riccardo Varone sui social ufficiali.

“Queste sono le immagini del ‘Bosco di Gattaceca’ dopo la giornata di Pasquetta. Un luogo di straordinaria bellezza trasformato, in poche ore, in una discarica a cielo aperto. Sacchi di rifiuti , tavoli di plastica accatastati e abbandonati, resti di una giornata che avrebbe dovuto essere di festa e rispetto per l’ambiente – ha scritto Varone – . Non esiste sistema di controllo, non esiste telecamera che possa bastare davanti a comportamenti così incivili, oltretutto in un’area così estesa come quella del nostro bosco. Il problema, prima ancora che di vigilanza, è culturale. Il nostro territorio non può essere trattato così. Non lo merita la Riserva naturale della Macchia di Gattaceca, non lo meritano i cittadini che ogni giorno rispettano le regole”, ha concluso il sindaco.