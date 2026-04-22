Guidonia, trasparenza e non solo: “Un successo la presentazione del Protocollo Asse.CO al Teatro Imperiale”

“Trasparenza e non solo. Non essendo un obbligo di legge, il protocollo ASSE.CO che la Città di Guidonia Montecelio ha siglato con l’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro rappresenta una volontà politica, forte e inequivocabile, che il sindaco Mauro Lombardo e l’amministrazione comunale tutta hanno posto in essere”. Con queste parole Adalberto Bertucci, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Guidonia Montecelio e Presidente dell’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro, commenta l’evento di presentazione del Protocollo ASSE.CO ai professionisti ed alle imprese, che si è tenuto martedì 21 aprile al Teatro Imperiale.

Asse.Co, abbreviazione di Asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro, è una iniziativa promossa e fortemente voluta da Fratelli d’Italia, con il supporto nel processo arrivato dal consigliere comunale Maurizio Remoli, per la quale hanno lavorato in prima persona il sindaco Mauro Lombardo e l’assessore Valentina Torresi, che hanno seguito la via tracciata dalla Regione Lazio, ente che ha siglato questo protocollo grazie all’iniziativa di Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio. Un esempio che Fratelli d’Italia, attraverso il lavoro del suo assessore e del gruppo consiliare, ha fatto proprio nel nome della legalità e della trasparenza.

All’evento di presentazione, che ha visto anche un momento di formazione sul tema dedicato ai professionisti, ha partecipato anche Marco Bertucci, Vicepresidente ENPACL e consigliere regionale del Lazio.

“Ho fortemente lavorato per il protocollo tra Regione e Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, e sono lieto che anche la Città di Guidonia Montecelio abbia fatto questa scelta, che riguarda la vita di tutti i cittadini. Certificare la regolarità delle imprese nella gestione dei rapporti di lavoro, contrastare il lavoro nero, guardare ai più fragili rappresentano imperativi morali prima che politici e amministrativi. Valorizziamo il lavoro etico ed i datori di lavoro che lo portano avanti quotidianamente”, ha spiegato Marco Bertucci.

Ha parlato di legalità anche l’Assessore Valentina Torresi. “ASSE.CO rappresenta una mano tesa verso le imprese ed i professionisti. Ci aspettiamo riscontri più veloci nell’istruttoria delle pratiche, un passo fondamentale per attivare ulteriormente, a livello istituzionale, ogni iniziativa volta a promuovere la cultura della legalità e della responsabilità sociale delle imprese. E’ una opportunità che abbiamo scelto di cogliere, anche in riferimento al rilascio della nostra economia”, chiude Torresi.

Numerosi professionisti hanno partecipato all’evento del Teatro Imperiale: sul tema è intervenuta Eleonora Marzani, Consigliere dell’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro, con Simona Moretti della Delegazione Territoriale del Consiglio Provinciale del Consulenti del lavoro nel ruolo di moderatore. Sono intervenuti Adalberto e Marco Bertucci nei loro ruoli professionali e di categoria, il sindaco Lombardo ed il Consigliere dell’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro Gianluca Donati, in rappresentanza del Presidente Rosario De Luca.