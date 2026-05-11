Guidonia, “Educazione = Cambia-Menti”: un impegno condiviso per l’inclusione e l’autonomia

Si è svolto il 9 maggio, presso la Sala Convegni dell’Hotel Imperatore Adriano di Villanova di Guidonia, il convegno “Educazione = Cambia-Menti”, appuntamento dedicato all’inclusione, ai servizi scolastici e alla costruzione di percorsi di vita orientati alla piena autonomia delle persone con disabilità. L’iniziativa, organizzata con grande attenzione dall’assessore Cristina Rossi e dal dirigente Aldo Cerroni, è stata promossa dal Consorzio Blu in collaborazione con l’amministrazione comunale e realizzata con il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio.

L’incontro ha riunito rappresentanti istituzionali, professionisti del settore educativo e socio-assistenziale, educatori e realtà territoriali che operano quotidianamente a tutela dei diritti e a sostegno delle famiglie. Significativa la presenza dei consiglieri regionali Marco Bertucci e Marietta Tidei, insieme all’assessore alle Politiche sociali della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, a conferma dell’importanza di una collaborazione istituzionale stabile e orientata al miglioramento continuo dei servizi.

Nel corso dei lavori sono stati approfonditi approcci innovativi, metodologie aggiornate e strumenti operativi che qualificano l’intervento educativo e rafforzano la rete dei servizi. Il confronto ha ribadito come l’educazione rappresenti un elemento essenziale per garantire pari opportunità, promuovere la partecipazione attiva e valorizzare le abilità di ogni persona, confermando la centralità di un sistema integrato capace di rispondere in modo efficace e inclusivo ai bisogni del territorio.

“Come Amministrazione comunale ho evidenziato il nostro impegno nel sostenere progettualità che pongono al centro la persona e il suo diritto a una vita piena, dignitosa e autodeterminata, riconoscendo nell’inclusione un valore fondante della comunità. Il convegno ha rappresentato un momento di approfondimento e di crescita condivisa, contribuendo a rafforzare una visione dell’educazione come leva strategica per lo sviluppo sociale e per la costruzione di una comunità più equa e inclusiva”, ha detto il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo. L’evento ha posto le basi per consolidare il dialogo tra istituzioni, terzo settore e famiglie, con l’obiettivo di trasformare l’educazione in un reale strumento di cambiamento.