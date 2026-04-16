Fonte Nuova, pista ciclopedonale tra Santa Lucia e Tor Lupara: il lungo iter amministrativo è alle battute finali  

Entra nell’ultimo step la procedura amministrativa (durata oltre due anni) per la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale di collegamento tra le frazioni di Tor Lupara e Santa Lucia nel comune di Fonte Nuova. Il dirigente del Settore Settore Tecnico-Urbanistico-Ambientale ha indetto la Conferenza dei servizi (CdS) decisoria per l’approvazione del progetto esecutivo definitivo del 2° Lotto funzionale e relativa sistemazione della viabilità esistente. I pareri delle amministrazioni coinvolte, dovranno arrivare negli uffici del Comune di Fonte Nuova entro e non oltre il prossimo 8 maggio, si legge nell’atto di convocazione della CdS. “ll silenzio equivale ad assenso senza condizioni”, viene specificato. Mentre è fissata al 15 maggio prossimo la seduta in forma sincrona (in presenza) della Conferenza per l’atteso via libera all’esecuzione dell’opera.

Lo stato dell’arte

Nel mese di febbraio era già pervenuta negli uffici l’autorizzazione Paesaggistica, l’Ente comunale ora è in attesa di acquisire i pareri dei vari dipartimenti della Città Metropolitana di Roma Capitale per il rilascio dell’autorizzazione idraulica; del parere idraulico su aree a rischio PAI (Piano per l’assetto idrogeologico); dei Nulla osta sul vincolo idrogeologico e sulle Aree Protette.

Il lungo iter procedurale

Il progetto era stato finanziato nel 2021 con i fondi del ‘PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 sulla Rigenerazione urbana’. L’importo previsto nel quadro tecnico economico del progetto definitivo sui costi dell’opera (approvato dal Comune nel 2021) risultava pari a 1.288.615,07 euro, di cui1.197.228,67 derivante dal contributo concesso dai Ministeri dell’Interno, dell’Economia e delle Infrastrutture, ulteriori 91.386,40 concessi al Comune di Fonte Nuova con un mutuo dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa. Con affidamento dell’ottobre del 2024, era risultata aggiudicataria dell’appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva + lavori di realizzazione, la dittaDSBA Srl per un importo (al netto del ribasso del 3,111%) pari a 940.772,87 euro + IVA, di cui 9.571,28 per la sicurezza e 26.394,50 (+ oneri e IVA) per la progettazione. Il progetto esecutivo definitivo, completo di 97 allegati al termine di alcune integrazioni necessarie, è stato redatto dall’ingegner Wanda Daniela Musolino per La Sia SpA e definitivamente depositato nel 2025. Il dossier sarà ora esaminato in ogni sua parte dalla Conferenza dei servizi che dovrà esprimere parere definitivo e vincolante sulla fattibilità dell’opera.

Lo scopo dell’opera

La pista ciclopedonale tra le frazioni di Tor Lupara e Santa Lucia è uno dei 5 interventi che l’amministrazione comunale di Fonte Nuova è riuscita a farsi finanziare coi fondi del Pnnr . Le piste ciclopedonali sono infatti infrastrutture chiave per la mobilità, progettate per collegare zone urbane e rurali, migliorando sicurezza e qualità dell’aria. Realizzare le “green line” con l’obiettivo di ridurre le auto e promuovere uno stile di vita più attivo.