Tutto pronto per l’83ª edizione degli Internazionali BNL d’Italia, Gualtieri: “Momento straordinario del tennis italiano”

Roma si prepara ad ospitare l’83ª edizione degli Internazionali BNL d’Italia, in programma al Foro Italico dal 28 aprile al 17 maggio 2026. Un evento sportivo che conferma il ruolo della Capitale come motore di crescita e valorizzazione del torneo a livello internazionale. Se ne è parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione, alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dell’assessore ai Grandi Eventi, sport, turismo e moda Alessandro Onorato, del ministro dello Sport Andrea Abodi: tutti concordi nell’evidenziare il percorso di crescita degli ultimi anni, che ha reso l’appuntamento sulla terra rossa del Foro Italico uno dei più rilevanti nel panorama tennistico mondiale.

“Questo è un momento straordinario per il tennis italiano. Domenica abbiamo esultato per la vittoria di Sinner a Montecarlo, ma è un grande momento di crescita per il tennis nella nostra città e in tutto il Paese. I numeri danno il senso di una partecipazione senza precedenti” ha detto il sindaco Gualtieri.

“Grazie al lavoro del Comune e dell’assessore Onorato per portare gli Internazionali sempre più dentro la città, quest’anno ci aspetta una partecipazione senza precedenti. In ogni municipio ci saranno luoghi, anche digitali, che ci parleranno di questi Internazionali. La città vuole partecipare a questo evento in modo ancora più massiccio e corale. Sarà un anno speciale e questa collaborazione con tutte le istituzioni continuerà” ha aggiunto il primo cittadino.

“Il torneo ha raggiunto un livello straordinario non solo per l’ottima organizzazione e per i tanti campioni italiani prodotti dall’incredibile lavoro della Federazione Italiana Tennis e Padel, ma anche perché Roma negli ultimi quattro anni ha messo a disposizione la sua grande bellezza per amplificare in ogni continente un evento che in passato rimaneva confinato nel Foro Italico – ha dichiarato l’assessore Onorato -. Dal campo da tennis a Piazza del Popolo, ormai un simbolo in tutto il mondo, al sorteggio dei tabelloni in luoghi iconici come Fontana di Trevi, Colle Oppio e Trinità dei Monti, che hanno generato un’attenzione senza precedenti su tutti i media stranieri“.

Sul rapporto città – evento è intervenuto anche il ministo dello Sport, Andrea Abodi: “Gli Internazionali di tennis sono un evento che si esplica in quello che la città riesce a offrire e che riceve, in un rapporto quasi simbiotico tra città ed evento, che si traduce in un investimento sociale nelle scuole. Porterà un contributo formidabile nella crescita delle sensibilità“.

Le novità del 2026

Il Foro Italico si trasforma in polo sportivo moderno e multifunzionale con 21 campi totali: 19 al Foro Italico + 2 sul Lungotevere. Il Campo Centrale resterà il cuore pulsante e simbolo del torneo; la Grand Stand Arena, completamente ripensata e per il 2026 rinominata BNP Paribas Arena, troverà la sua collocazione perfetta nell’area dello Stadio dei Marmi, aumentando la capienza fino a oltre 7 mila spettatori; la SuperTennis Arena (collocata accanto all’ex Ostello della Gioventù) con la sua architettura poligonale a sviluppo progressivo, è progettata per avvicinare sempre di più il pubblico al gioco, fino a farlo sentire parte dell’azione.