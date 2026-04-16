Nominati 18 nuovi delegati, il sindaco Lombardo: “Contribuiranno a migliorare l’ascolto del territorio”

“Il sindaco Mauro Lombardo, nella giornata odierna (giovedì 16 aprile ndg), ha nominato nuovi delegati che svolgeranno la loro attività, a titolo gratuito, nell’ambito delle deleghe attribuite e in raccordo con l’amministrazione comunale e gli assessorati direttamente interessati dalle stesse. Le deleghe – si legge nella nota stampa diffusa da Palazzo Guidoni – sono state individuate con l’obiettivo di rafforzare l’ascolto nei quartieri e nei diversi ambiti della vita cittadina”.

“I delegati avranno il compito di raccogliere istanze, proposte e criticità direttamente dal territorio, favorendo un confronto costante e costruttivo con cittadini, associazioni e categorie produttive. Un impegno civico, il loro, a servizio esclusivo della collettività”.

“Queste nomine si aggiungono e non sostituiscono le funzioni già delegate ad assessori, consiglieri e uffici comunali – dichiara il sindaco Mauro Lombardo -. Rappresentano uno strumento ulteriore per rendere più capillare l’azione amministrativa e più tempestiva la risposta ai bisogni della Città. Rispondono pure all’obiettivo di valorizzare competenze e disponibilità personali in una logica di sussidiarietà e partecipazione attiva”.

Ecco l’elenco dei delegati e le deleghe attribuite: Lorenzo Minelli POLITICHE PER LO SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE CIVICA GIOVANILE; Vincenzo Morrone alle QUESTIONI DELLA TERZA ETÀ E POLITICHE PER L’EDUCAZIONE CIVICA E LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA; Paolo Maletta al SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO; Federica Michetti alle POLITICHE DI RIGENERAZIONE URBANA E SEGNALETICA STRADALE;Francesco Ferrigno alla SICUREZZA STRADALE; Salvatore Pena alla MOBILITA’ ELETTRICA; Monia Santarelli all’INNOVAZIONE TURISTICA E TURISMO INDUSTRIALE; Salvatore Masulli al COORDINAMENTO DEI GRANDI EVENTI; Carlo Belletti alla SUPERVISIONE E COORDINAMENTO DEI CANTIERI PUBBLICI; Luciana Tosi al DECORO URBANO; Solange De Carolis al CONTRASTO ALLE MICRO DISCARICHE; Roberto Pomponii allo SPORT INCLUSIVO;Luca Chiloiro alle POLITICHE PER LA DIFFUSIONE DEL BENESSERE FISICO; Alessandro Roberti alle POLITICHE SANITARIE; Alessandra Ferri ai RAPPORTI TRA SCUOLA E FAMIGLIE; Andrei Radu Prodan ai RAPPORTI CON GLI ORGANI COLLEGIALI DELLE SCUOLE SUPERIORI; Emanuela D’Astola Perrone alla QUALITA’ SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA; Doriano Gioia alla PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PROGETTI INERENTI LE ARTI FIGURATIVE.