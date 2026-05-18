Guidonia, Tpl: da oggi in vigore le modifiche al servizio richieste dal Comune e dai Comitati cittadini 

Astral Spa, a seguito delle interlocuzioni avvenute nelle scorse settimane con l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio, in particolare con l’assessore ai Trasporti Valentina Torresi, ha comunicato l’attivazione di una serie di modifiche al servizio di Trasporto Pubblico Locale (Tpl). Gli interventi recepiscono le istanze avanzate dal Comune e dai Comitati cittadini con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del servizio e rispondere alle esigenze emerse sul territorio.

Le nuove disposizioni, in vigore da oggi, lunedì 18 maggio 2026, riguardano le seguenti linee

Linea 1 – Circolare Sallustio Crispo

Limitazione delle corse dirette alla stazione ferroviaria di Lunghezza, nel quartiere di Setteville, mantenendo comunque un numero minimo di collegamenti giornalieri, alla luce della bassa frequentazione registrata nei primi quattro mesi di esercizio. Contestualmente, si registra un incremento delle corse brevi Sallustio Crispo – Setteville, in risposta alla crescente domanda e alle richieste dei cittadini. Restano invariate le corse scolastiche.

Linea 2 – Via Trento Villalba / Montecelio

Deviazione di tutte le corse, in ogni validità, a causa dell’impossibilità tecnica di effettuare il capolinea su Via Trento. Il nuovo capolinea sarà istituito in Via Palermo. Per motivi tecnici, Via Trento non potrà essere servita.

Linea 4 – Via Nomentana / Stazione di Guidonia

Rimodulazione degli orari nella fascia mattutina con spostamento dell’orario di partenza di 2 corse di andata e 1 corsa di ritorno.

Linea 5 – Sallustio Crispo / Stazione di Bagni di Tivoli

Introduzione di una nuova corsa di andata e una di ritorno, con adeguamento degli orari per coprire le fasce scoperte nella validità L1. Aggiunta di un’ulteriore corsa di andata e rimodulazione degli orari nella validità L2. Inserimento di una nuova corsa di andata e una di ritorno, con aggiornamento degli orari per coprire le fasce scoperte nella validità L3. I nuovi orari sono consultabili sul sito istituzionale di ASTRAL e sul portale Astral Infomobilità.



“È fondamentale dare risposte concrete ai cittadini, soprattutto su un servizio essenziale come quello del trasporto pubblico locale. Siamo riusciti a ottenere un miglioramento del servizio grazie anche alla qualificata interlocuzione con la Regione Lazio e Astral”, il commento di Valentina Torresi.

“Si tratta di un risultato positivo – ha detto il sindaco Mauro Lombardo – raggiunto grazie al proficuo lavoro dell’Assessorato ai Trasporti, in sinergia con i Comitati cittadini, e alla disponibilità della Regione. Le modifiche determinano un miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale”.