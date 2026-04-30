Guidonia, Urbanistica: approvato Programma Integrato per Villanova: oltre 1,2 milioni per servizi e riqualificazione

Sì unanime dell’aula a un nuovo centro polifunzionale da 450 mq e 847mila euro di risorse per il Comune di Guidonia Montecelio.

Il consiglio comunale (nella seduta di mercoledì 29 aprile) ha approvato, in variante urbanistica, un Programma Integrato di intervento su un’area di 4,5 ettari in zona F2 e B di completamento nel cuore di Villanova, popoloso quartiere da oltre 20mila abitanti. Si tratta di “importante progetto di rigenerazione urbana che doterà Villanova di servizi e di interventi di pubblica utilità”, ha spiegato il sindaco Mauro Lombardo intervenendo in assise. Un iter avviato ad aprile 2012, seguito da una lunga gestazione amministrativa, infine rimodulato dall’amministrazione Lombardo per garantire piena conformità al PRG (Piano regolatore generale).

Il progetto, sviluppato nella zona dei Lotti Mannaresi detta ‘Inglesina’ su proposta della Immobiliare Mannarese Srl porta la firma dell’architetto Mario Luzi e si estende su una superficie di 46.450 metri quadrati, localizzata a ridosso dello stadio comunale Attilio Ferraris e classificata come zona destinata a servizi pubblici o di uso pubblico come scuole, strutture sanitarie, impianti sportivi, uffici pubblici e verde attrezzato, su di un’area compresa via Pietro Micca, via Giuseppe Mazzini, via Giuseppe Garibaldi e il cosiddetto Fosso delle Prata, che segna la linea di confine tra il Comune di Guidonia Montecelio e quello di Tivoli.

L’area, oggi segnata da un’alta urbanizzazione e carenza di servizi, sarà riqualificata con un investimento privato che, secondo i numeri forniti dall’assessore all’Urbanistica Paolo Ruggeri, supera 1,2 milioni di euro. Ma quali benefici otterrà il Comune? Ruggeri, esponendo il progetto ai consiglieri, ha parlato di un ritorno economico di 847.000 euro, tra contributo straordinario e oneri di costruzione. Un centro polifunzionale pubblico di 450 mq sarà realizzato a spese del privato per un valore di circa 488.000 euro. Il nuovo edificio ospiterà delegazione anagrafica, presidio dei vigili urbani e centro anziani, oggi in affitto nella stessa circoscrizione. Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di una cittadella dello sport con campetti e una piscina semi olimpionica, strutture sanitarie e un parcheggio ad uso pubblico con oltre 200 stalli, nonché una barriera verde con la piantumazione di alberi ad alto fusto

“Non solo riqualifichiamo un’area compromessa – ha detto l’assessore – ma portiamo servizi concreti dove mancano. Viabilità e carenza di spazi pubblici sono problemi reali, con questo intervento diamo risposte”.

Il programma, depositato il 29 gennaio scorso, aveva già ottenuto pareri regionali nel 2015. La rimodulazione lo rende ora conforme al Piano Regolatore e pronto per la fase attuativa.

“L’unanimità dimostra che abbiamo lavorato bene: uffici, assessorato, consiglieri. E diciamolo, anche il proponente privato, perché questo è un piano di proposta privata – ha detto il sindaco -. Il progetto di 14 anni fa non è quello di oggi. Allora forse c’erano maggiori aspettative economiche del privato. Sono cambiate molte cose. Oggi c’è un’amministrazione attenta al bilanciamento tra interesse pubblico e privato. Siamo orgogliosi di portare questo provvedimento. Il primo progetto depositato non lo avremmo votato: non era giusto né calibrato sulle esigenze di Villanova. Perché a Villanova non mancano appartamenti. Villanova è la circoscrizione più popolosa. Mancano strade, parcheggi, servizi, attrezzature sportive, verde. Quello manca. Questo intervento va nel posto giusto a fare le cose giuste. Quando sarà finito, darà il segno a tutti di quello che stiamo facendo oggi. È un intervento importante che sarà realizzato senza un euro del Comune”.