Nasce l’Osservatorio del Distretto del Travertino Romano

Guidonia Montecelio – Le parti sociali del bacino estrattivo del travertino romano hanno dato vita ad un nuovo strumento di analisi e confronto. L’Osservatorio del Distretto del Travertino Romano nasce nell’ambito dell’accordo interaziendale sottoscritto nel Lazio, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze aziendali. L’Osservatorio si configura come un organismo operativo dedicato allo studio e alla proposta su temi centrali per il settore lapideo. Sicurezza, ambiente, formazione e mercato del lavoro. Un focus particolare è riservato agli impatti normativi e alle sfide legate all’emergenza climatica. Obiettivo dichiarato è fornire al territorio strumenti concreti e protocolli condivisi per migliorare la qualità del lavoro e sostenere lo sviluppo delle imprese del comparto. Un passo strutturato verso una gestione più moderna e consapevole del Distretto.



Filippo Lippiello, Presidente del Centro per la Valorizzazione del Travertino Romano e delegato alla contrattazione del Contratto Integrativo, sentito per le vie brevi afferma: “L’Osservatorio potrà essere uno strumento di analisi sulle principali tematiche di grande impatto sociale ed economico. Darà un reale supporto al progresso dell’intero settore per affrontare le sfide che il difficile momento storico-economico ci propone”.

Marco Carletti, della Fillea CIGL, aggiunge: “Riteniamo l’Osservatorio uno strumento assolutamente indispensabile e utile al lavoro, all’impresa, al territorio, alla valorizzazione del settore estrattivo di Tivoli-Guidonia”.

Luca Del Ferraro, della sigla sindacale UIL, chiude: “Con l’istituzione di questo Osservatorio sul territorio di Tivoli-Guidonia si apre un percorso importante sul piano della sicurezza e della formazione. Saranno create nuove figure all’interno del settore estrattivo”.