Guidonia, attività di contrasto alle discariche abusive: 19 sanzionati dal Nucleo Tutela Ambiente

Il Nucleo Tutela Ambiente – Fedra ha presentato mercoledì 20 maggio, in sede di Commissione per le Politiche Ambientali del Comune di Guidonia Montecelio, il report delle attività di vigilanza e controllo svolte dal 18 aprile al 18 maggio 2026 nell’ambito del contrasto all’abbandono indiscriminato di rifiuti. L’attenzione si è concentrata sulle violazioni in materia di conferimento e abbandono dei rifiuti.

I dati del mese

Nel periodo di riferimento sono state accertate e contestate 19 violazioni, per un importo complessivo di 7.500 euro. Nel dettaglio, sono stati 14 i verbali da 500 euro elevati per abbandono di rifiuti ingombranti e non conformi; 5 i verbali da 100 euro per conferimenti errati nei contenitori stradali

Il risultato è frutto dell’intensificazione delle attività di monitoraggio sul territorio comunale, con pattugliamenti mirati e l’uso di sistemi di videosorveglianza. L’impegno dell’amministrazione comunale, continua senza sosta, scrive il sindaco Mauro Lombardo sui canali social istituzionali.

“L’obiettivo è contrastare con fermezza ogni comportamento illecito e prevenire situazioni di degrado ambientale – spiegano dal Nucleo Tutela Ambiente – Fedra -. Proseguiamo con controlli serrati a tutela del decoro urbano e della qualità della vita dei cittadini. Il rispetto delle regole sul conferimento dei rifiuti è un dovere civico e continueremo a sanzionare chi non le rispetta”. L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a utilizzare i servizi di raccolta differenziata e il Centro di Raccolta comunale, e ricorda che è attivo il numero per segnalazioni relative all’abbandono di rifiuti.