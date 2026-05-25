Tivoli inaugura il nuovo InfoPoint comunale: taglio del nastro il 5 giugno ai Giardini Garibaldi

La giunta comunale di Tivoli, con deliberazione n. 126 del 21 maggio 2026, ha approvato l’apertura ufficiale del nuovo Punto di Informazione Turistica cittadino. L’inaugurazione è prevista per venerdì 5 giugno 2026 alle ore 16.30 presso l’ex struttura AAST ai Giardini Garibaldi, individuata come sede dell’InfoPoint comunale.

Il provvedimento, presentato dall’assessore al Turismo Clizia Lauri e approvato all’unanimità dalla giunta guidata dal sindaco Marco Innocenzi, è stato dichiarato immediatamente eseguibile. Definiti gli indirizzi operativi e organizzativi per l’avvio del nuovo presidio dedicato all’accoglienza e alla promozione turistica della città.

Un presidio integrato per la promozione del territorio

Il nuovo InfoPoint sarà gestito da ASA Servizi Srl., società in house del Comune, nell’ambito del servizio integrato che comprende anche museo, biblioteca e Rocca Pia. L’iniziativa nasce in collaborazione con la DMO “Tivoli e la Valle dell’Aniene”, organizzazione impegnata nel coordinamento delle attività di valorizzazione territoriale.

L’allestimento prevede l’installazione esterna con la scritta “InfoPoint” accompagnata dal logo istituzionale della città, pannelli informativi con gli orari di apertura e la distribuzione di materiale promozionale multimediale. Saranno promosse le principali attrazioni turistiche, le strutture ricettive, i ristoranti, le attività commerciali e le guide turistiche del territorio.

L’evento inaugurale

Per il 5 giugno è previsto un programma dedicato a cittadini e operatori del settore. L’evento comprenderà un buffet, un momento musicale e la distribuzione di gadget personalizzati con il nuovo marchio turistico cittadino. Saranno inoltre affissi manifesti informativi per invitare tutta la comunità a partecipare.

Investimento per il turismo

Per l’organizzazione delle attività promozionali il Comune ha stanziato 3.000 euro sul capitolo dedicato agli interventi nel campo del turismo del bilancio finanziario 2026-2028. “L’apertura del nuovo InfoPoint rappresenta un passo strategico per Tivoli”, le motivazioni dell’assessore al Turismo. “Vogliamo offrire a visitatori e cittadini un punto di riferimento unico, moderno e integrato, capace di raccontare al meglio la ricchezza del nostro territorio e di fare rete con tutti gli operatori della Valle dell’Aniene”. Il nuovo InfoPoint punta a diventare il principale hub per l’accoglienza turistica cittadina, rafforzando la rete di promozione integrata di Tivoli e della Valle dell’Aniene.