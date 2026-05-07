Tivoli, un ricordo della città per gli sposi: il Comune dona 50 cartelle illustrate ai nubendi

Il Comune di Tivoli renderà ancora più speciale il giorno del “sì” per le coppie che scelgono di sposarsi con rito civile. Con la determina n. 1416 del 5 maggio 2026, l’amministrazione ha disposto l’acquisto di 50 cartelle con immagine della Città da consegnare ai nubendi in occasione delle celebrazioni.

I dettagli dell’iniziativa

Le cartelle, realizzate con una grafica dedicata alle bellezze di Tivoli, saranno un omaggio per le coppie che celebreranno il matrimonio civile presso le sedi comunali. L’obiettivo è unire il momento istituzionale a un ricordo tangibile del legame con la città.

La fornitura è stata affidata alla Tipografia Mattei di Tivoli, per un importo complessivo di 1.525,00 euro IVA compresa. L’affidamento è avvenuto tramite procedura diretta sulla piattaforma TRASPARE, come previsto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici per importi inferiori a 140.000 euro.

L’obiettivo dell’amministrazione

L’idea nasce dai Servizi Demografici e Stato Civile riporta l’atto a firma del Responsabile Unico del Procedimento, Riccardo Rapalli. La volontà dell’amministrazione è che ogni coppia porti con sé non solo il certificato di matrimonio, ma anche un piccolo pezzo di Tivoli. È un gesto simbolico che valorizza il patrimonio e accoglie le nuove famiglie nella comunità.

La spesa trova copertura nel Bilancio di Previsione 2026/2028 e rientra nelle azioni previste dalle Linee programmatiche di mandato e dal Documento Unico di Programmazione 2026-2029. Le cartelle saranno disponibili già per i matrimoni civili in programma nelle prossime settimane. La consegna avverrà direttamente al termine della cerimonia da parte dell’Ufficiale di Stato Civile.