Tivoli, apertura straordinaria e gratuita della Rocca Pia: nel weekend orario prolungato fino alle 20.30

In occasione del “Festival del Libro “Pagine”, il Comune di Tivoli attraverso le pagine social istituzionali annuncia l’apertura straordinaria e gratuita della Rocca Pia nelle giornate di venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 maggio 2026. Per l’evento, uno dei luoghi simbolo della città sarà visitabile con orario prolungato fino alle 20.30.

L’iniziativa permetterà a cittadini e turisti di vivere la fortezza rinascimentale attraverso un percorso che unisce storia, letteratura e arte contemporanea. Oltre alla visita del monumento, il pubblico potrà accedere alle mostre temporanee e alle installazioni ospitate all’interno del complesso:

Contro-narrative dell’acqua, a cura dell’Associazione Collettivo l’Aquila Reale

Tidal Bodies Screendance, corpi d’acqua e paesaggi in movimento, a cura di Elisa Frasson, Davide De Lillis, Francesca Poglie e Associazione Collettivo l’Aquila Reale

Derive artistiche, a cura dell’Associazione Collettivo l’Aquila Reale e Associazione ColtiviAmolavita

Roman Foraging. Campagna romana, a cura di Sabrina Morreale

Gregorian Waterfall, a cura di Luigi Armando Gemmo

Le opere indagano il rapporto tra acqua, territorio e comunità, proponendo nuove forme di racconto del reale attraverso linguaggi ibridi: video, performance, fotografia e installazioni site-specific.

“Con questa apertura si intende restituire la Rocca Pia alla città come spazio vivo di cultura e partecipazione,” dichiarano gli organizzatori del Festival “Pagine”. “Libri, incontri e arte contemporanea si incontrano in un luogo che da sempre custodisce la memoria di Tivoli e oggi si apre al futuro.” L’ingresso è libero e gratuito per tutte le tre giornate.

