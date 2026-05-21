Tivoli, sicurezza stradale: istituito il limite dei 30 Km/h nelle Ztl e Apu del Centro Storico 

Il Comune di Tivoli introduce il limite di velocità di 30 chilometri orari nelle Aree Pedonali Urbane e nelle Zone a Traffico Limitato del Centro storico. La misura è stata disposta con l’ordinanza n. 142 firmata lunedì 18 maggio 2026 dalla Comandante della Polizia Locale Eleonora Giusti e pubblicata all’Albo Pretorio mercoledì 20 maggio 2026. Il provvedimento riguarda tutti i veicoli a motore autorizzati al transito nelle seguenti zone: ZTL “Medievale”; ZTL “Colsereno Sant’Anna”; Area Pedonale Urbana di via dei Sosii; Strada degli Orti, nel tratto compreso tra l’intersezione con piazza San Nicola e l’intersezione con via Nazionale Tiburtina

Le motivazioni

La decisione nasce dalla necessità di tutelare l’incolumità degli utenti deboli della strada. L’area del Centro storico registra un’altissima densità di pedoni, ciclisti, bambini, anziani e persone a mobilità ridotta. La compresenza di flussi pedonali intensi e di veicoli a motore, anche commerciali per carico e scarico merci, genera situazioni di potenziale e costante pericolo. Con il limite dei 30 km/h l’amministrazione comunale intende garantire prioritariamente la sicurezza delle persone rispetto al transito dei veicoli autorizzati, promuovendo una mobilità più sicura e sostenibile nel Centro storico.

Entrata in vigore

L’ordinanza n. 142 è consultabile all’Albo Pretorio online del Comune di Tivoli. Il nuovo limite di velocità è immediatamente applicabile per tutte le categorie di veicoli a motore autorizzati al transito nelle aree indicate.

Permessi ZTL: obbligo di esposizione

Il Comune di Tivoli ricorda inoltre a tutti i richiedenti di permesso nelle ZTL del territorio comunale di recarsi presso il Comando di Polizia Locale – Ufficio Permessi al fine del rilascio del permesso definitivo da esporre sul veicolo sia durante il transito nelle zone medesime che durante la sosta nelle aree consentite. La mancata esposizione del titolo è paragonabile a non esserne in possesso e comporta l’applicazione delle sanzioni previste. Per il rilascio è necessario prendere appuntamento tramite l’apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Tivoli, rispettando l’orario e il giorno indicati in fase di prenotazione.