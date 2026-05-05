Tivoli, presentato il nuovo Ufficio Entrate per il potenziamento dei servizi tributari e il recupero dell’evasione

Un modello amministrativo più efficace, moderno e vicino ai cittadini. Sono questi i pilastri delle novità dell’Ufficio Tributi illustrate ieri (lunedì 4 maggio) presso la Sala Rossa di Palazzo San Bernardino nel corso di una conferenza stampa convocata dall’amministrazione comunale. All’incontro hanno partecipato l’assessore Giorgio Strafonda, il Presidente della commissione Bilancio Fabio Attilia, il dirigente dei Servizi Tributari Riccardo Rapalli e il responsabile dell’Ufficio Tributi Daniele Centani.

Lotta all’evasione, i risultati del 2025. L’attività di recupero – hanno detto i relatori – ha consentito di contrastare l’evasione fiscale, evitando che il mancato pagamento di pochi ricadesse sulle risorse destinate alla città. Sul fronte IMU (Imposta municipale unica), l’importo complessivo emesso nel 2025 è stato pari a 6.319.607 euro.

Accelerazione digitale, dove lo sportello online diventa centrale. Grandi passi avanti si sono registrati nel processo di digitalizzazione dell’Ente, con la istituzione dello sportello online del contribuente, uno strumento diventato subito la chiave di questa trasformazione. Nel corso del 2025 lo sportello ha gestito 3.910 appuntamenti, di cui oltre il 75% si è svolto via web. Il risultato di questa attività si è tradotta in meno code, meno attese, meno accessi disordinati, a favore di più programmazione e più semplicità nel rapporto tra il cittadino e il Comune. “Il giudizio dei Tiburtini premia la qualità il lavoro svolto che è stato riconosciuto anche dagli utenti. Le valutazioni sullo sportello del contribuente registrano circa il 74% dei giudizi tra 4 e 5 stelle, certificando la buona qualità amministrativa raggiunta” ha detto l’assessore.