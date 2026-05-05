Guidonia, cambia la Macrostruttura: “Con la riorganizzazione degli uffici più efficienza e chiarezza nelle competenze”

La giunta municipale nella seduta di lunedì 4 maggio ha approvato la delibera che ridisegna la Macrostruttura dell’Ente, un provvedimento voluto dal sindaco Mauro Lombardo che punta, tra le altre cose, a migliorare le condizioni del lavoro del personale dipendente e a garantire una maggiore tutela degli animali affidati alle strutture di controllo del Comune di Guidonia Montecelio. Deciso, inoltre, il cambio al vertice in due settori strategici della pubblica amministrazione. L’ingegner Bernardina Colasanti passa alla direzione dei Lavori Pubblici fino alla scadenza del contratto prevista nel 2027. A capo dell’Ambiente, la riorganizzazione delle risorse umane, colloca invece l’architetto Flavio Fabbietti, dirigente con contratto in scadenza nel 2028. Entrambi sono stati nominati con decreto sindacale efficace dal primo maggio 2026.

La riorganizzazione della Macrostruttura e del Funzionigramma dell’Ente si pone, quindi, l’obiettivo di ottimizzare l’azione amministrativa e rendere più funzionale la ripartizione delle competenze tra gli uffici.

Le principali novità riguardano la tutela degli animali la cui competenza passa dall’Area V all’Area VI Lavori Pubblici, assieme a tutte le attività legate al randagismo, alla gestione del canile sanitario e del canile rifugio, al programma adozioni, alle aree di sgambamento e ai rapporti con la ASL veterinaria. Dall’Area V “Trasporti e Mobilità Sostenibile” all’Area VI “Lavori Pubblici e Manutenzioni”, passa anche la gestione dell’illuminazione pubblica sull’intero territorio comunale. L’ Area V acquisisce invece le competenze in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. 81/08, compresi i rapporti con RSPP e medico competente e le visite mediche ai dipendenti. All’Area V vengono assegnate anche la gestione delle polizze assicurative per gli edifici comunali, i servizi di sanificazione e pulizia e la manutenzione ascensori.

Altre novità. La predisposizione e proposta del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) passa dalla Segreteria Generale all’Area II “Finanze – Entrate Tributarie”. Una scelta in linea con il nuovo PIAO, che ha ridefinito i contenuti del PEG. Stop invece al Piano di Zona comunale, dove viene eliminata la Unità operativa del “Coordinamento Piano di Zona”. Le funzioni socio-sanitarie saranno d’ora in avanti gestite dal “Consorzio Pagus”, costituito tra i Comuni del Distretto secondo la normativa regionale. Secondo le nuove disposizioni, l’Area VIII “Ambiente – Patrimonio” si occuperà della tenuta e dell’aggiornamento dell’inventario comunale di beni mobili e immobili secondo la nuova normativa. La proposta ha ricevuto il parere favorevole di regolarità tecnica della Segretaria Generale ed è stata inviata, lo scorso 9 aprile, alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU per una valutazione preventiva.

“L’intervento nasce dall’esigenza di rendere la macchina comunale più snella e coerente con le attività effettivamente svolte da ciascuna Area – fanno sapere dall’amministrazione –. Una ripartizione più razionale significa risposte più rapide ai cittadini e maggiore efficienza interna”.