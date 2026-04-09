Un sindaco ‘in cantiere’, sopralluogo di Gualtieri nell’area delimitata della Torre dei Conti 

Un sindaco ‘in cantiere’, elmetto e ‘fratino’ color arancio ‘griffato’ Roma Capitale, Roberto Gualtieri è arrivato ieri (mercoledì 8 aprile) nell’area di cantiere della Torre dei Conti a Roma, dove da settimane i tecnici solo al lavoro per la messa in sicurezza straordinaria della Torre rovinosamente e parzialmente crollata lo scorso 3 novembre. Un intervento che ha richiesto nell’immediato la interdizione di una zona più ampia, con l’allontanamento dei residenti dalle abitazioni adiacenti e da un centro anziani. Il sindaco ha illustrato il cronoprogramma degli interventi durante il sopralluogo effettuato nel pomeriggio in Largo Corrado Ricci, nell’area dei Fori Imperiali, accompagnato al prefetto di Roma Lamberto Giannini, dal Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco Eros Mannino e dal Comandante dei Vigili del Fuoco di Roma Adriano De Acutis.

Il Cronoprogramma

Entro la fine di aprile si concluderanno i lavori di messa in sicurezza straordinaria del monumento, una fase particolarmente complicata realizzata grazie a un intervento altamente qualificato dei Vigili del Fuoco di Roma. A settembre terminerà invece la messa in sicurezza ordinaria, passaggio che consentirà la ripresa degli interventi di restauro, con gli opportuni aggiornamenti al progetto originario finanziato con fondi Pnrr.

Il riconoscimento al lavoro “straordinario” dei Vigili del Fuoco

Ci troviamo negli ultimi giorni della messa in sicurezza straordinaria della Torre dei Conti – ha dichiarato il sindaco –. È stato realizzato un intervento di straordinaria complessità, sia sotto il profilo ingegneristico sia operativo, che ha consentito di mettere in sicurezza la struttura e salvaguardare un monumento di grande valore storico”. Conclusa anche la fase ordinaria, prevista per settembre, potranno riprendere i lavori di recupero definitivo. “Saranno certamente necessari alcuni adattamenti rispetto al progetto originario – ha aggiunto il sindaco – ma il nostro obiettivo è di restituire finalmente la Torre alla città, rendendola fruibile e visitabile, come previsto”.

Il ringraziamento alla Procura di Roma

Nel frattempo proseguono le indagini della magistratura per accertare le cause del crollo. Il sindaco ha ringraziato la Procura di Roma per aver consentito la coesistenza tra le esigenze investigative e le attività di messa in sicurezza, sottolineando come questo abbia reso possibile anche la progressiva riduzione sia dei tempi che della zona rossa, con il rientro dei residenti nelle abitazioni e la riconsegna del centro anziani adiacente.