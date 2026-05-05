Contro la Cremonese altra rimonta vittoriosa della Lazio. Polemica sull’orario del derby

La Lazio rimonta la Cremonese e conquista tre punti importanti per consolidare l’ottavo posto e provare a mettere in pericolo la posizione dell’Atalanta.

In avvio colpo di testa fuori del giovane Provstgaard sulla punizione di Zaccagni. Ma al primo tiro in porta, al minuto 29, la Cremonese va in vantaggio: Mussolini appoggia per Bonazzoli che calcia con potenza sorprendendo Motta. La Lazio accusa il colpo e potrebbe capitolare di nuovo ma Zerbin non trova lo specchio della porta da distanza ravvicinata dopo un rimpallo favorevole. Il pareggio arriva al minuto 8 della ripresa: straordinaria ripartenza di Tavares che supera più avversari in velocità, servendo Noslin che appoggia per Isaksen che realizza sotto la traversa. Bondo al 37′ calcia con potenza e Motta è costretto a distendersi sulla sua destra per deviare la sfera. Ancora più difficile la parata sul diagonale angolato dello stesso Bondo, proprio all’ultimo minuto regolamentare. Inizia il recupero che si conclude con il gol vittoria della Lazio: triangolo tra Dia e Noslin con conclusione a giro di quest’ultimo. Tre punti per la Lazio, un colpo durissimo per la Cremonese che vede la retrocessione avvicinarsi (sono quattro i punti da recuperare sul Lecce quando mancano tre partite alla conclusione del campionato).

“La Lazio sa palleggiare ma spesso non riesce a rendersi pericolosa quando gioca in questa maniera, vedi il primo tempo. Al contrario verticalizzando riesce a colpire di più, come nella ripresa. Soffrire contro una squadra che deve fare la partita della vita come la Cremonese fa parte del gioco. Quando si vincono molte partite nel recupero allora possiamo dire che questa squadra ha un’anima. Abbiamo degli obiettivi in questo finale di campionato che dobbiamo raggiungere. Il derby alle 12.30? Metterlo in calendario quando c’è un importante avvenimento di tennis e quando si deve giocare in contemporanea significa che chi lo ha messo lì allora deve dare le dimissioni. Il derby d’andata si è giocato a 37 gradi, sempre alle 12.30. E’ un insulto alla città e ai tifosi. Qualcuno deve pagare. In segno di protesta non faccio le interviste e forse non vado neanche in panchina. Come ho visto Maldini? Come sempre: potenzialmente bravo ma che poi si perde negli ultimi 25 metri. Ho fatto fatica ad inquadrare Noslin, un giocatore che può fare tanti ruoli ma in particolare nessuno. Tavares per un periodo è stato anche il terzino più forte in Europa, ora sta tornando ai suoi livelli”, l’analisi completa di Sarri. “Sconfitta folle che fa malissimo”, la delusione di Giampaolo.

Nel prossimo turno la visita dell’Inter (calcio d’inizio sabato 9 maggio alle 18), antipasto della finalissima della Coppa Italia sempre allo Stadio Olimpico prima di un derby infuocato sia come temperatura che come valore del match.