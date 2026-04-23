‘Report Movimprese’ e boom di nuove iscrizioni a Roma, Gualtieri: “Risultati ci rendono orgogliosi” 

Nel primo trimestre del 2026 Roma ha registrato il miglior saldo imprenditoriale a livello italiano: 8.367 iscrizioni a fronte di 5.976 cessazioni, pari a un saldo attivo di +2.391 imprese. Il tasso di crescita è pari allo 0,55%. Il numero totale delle imprese registrate a fine marzo 2026, a Roma e provincia, è di 438.062 unità, pari al 7,5% delle imprese italiane.

È quanto emerge dal report Movimprese, l’analisi statistica condotta da Unioncamere e InfoCamere sulla base del Registro delle imprese delle Camere di commercio, diffuso oggi.

I dati della Capitale portano il Lazio a essere la prima regione italiana per saldo attivo: +2.477 imprese nel primo trimestre 2026 (10.933 le iscrizioni a fronte di 8.456 cessazioni), e per tasso di crescita (+0,42% in aumento rispetto al +0,28% del primo trimestre 2025). Il numero totale delle

imprese registrate nel Lazio, al 31 marzo 2026, è di 591.859 unità, pari al 10,2% delle imprese italiane.



“Il risultato di Roma ci rende orgogliosi e conferma la crescita e la ritrovata attrattività della città, anche se il contesto economico italiano e internazionale presenta crescenti rischi al ribasso. Avere il miglior saldo imprenditoriale in Italia è il segnale di una realtà credibile per fare impresa ed il risultato di una cooperazione vincente tra istituzioni e tessuto economico e produttivo del territorio, degli investimenti pubblici e privati in corso e dei progetti di rigenerazione urbana che stiamo portando avanti in molti quadranti della Capitale”, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“Il dato rafforza inoltre la fiducia nelle prospettive di Roma e nella sua capacità di attrarre nuove attività, anche se il contesto appare segnato da forti incertezze economiche e da un impatto significativo del difficile quadro internazionale e dell’andamento del prezzo dell’energia sulle famiglie e le imprese. Proseguiremo con determinazione su questa strada, rafforzando le opportunità per chi investe e accompagnando lo sviluppo del sistema economico della città, con l’obiettivo di rendere solido e duraturo questo primato e di rafforzare il tasso di innovazione del sistema produttivo, la qualità del lavoro e la coesione sociale e territoriale”, ha concluso il sindaco.