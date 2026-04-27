Commemorazione a Guidonia: omaggio al Generale Alessandro Guidoni nel giorno del 91° anniversario della Città

Si è tenuta questa mattina in via Roma, a Guidonia, la cerimonia di commemorazione del Generale Alessandro Guidoni, presso il monumento a lui dedicato.

Il 27 aprile 1928 Guidoni perse la vita durante il collaudo di un nuovo paracadute sperimentale all’aeroporto di Montecelio. Proprio a lui, pioniere dell’Aeronautica e Medaglia d’Oro al Valor Aeronautico, è intitolata la Città di Guidonia.

Alla cerimonia erano presenti Mauro Lombardo, il sindaco di Guidonia Montecelio; il generale Ispettore Capo Luca De Martinis, dell’Aeronautica Militare; il col. Antonio Russo, Comandante dell’Aeroporto “Alfredo Barbieri” di Guidonia.

La data di oggi ha un doppio valore simbolico per la Città, ha sottineato Lombardo sui canali social ufficiali. Oltre all’anniversario della scomparsa di Guidoni, ricorre infatti il 91° Anniversario della fondazione di Guidonia. Era il 27 aprile 1935 quando fu posata la prima pietra, atto che diede ufficialmente inizio alla storia di una delle più importanti “Città di Fondazione” del Lazio. Un’occasione per ricordare le radici storiche e aeronautiche di Guidonia, legate indissolubilmente alla figura del Generale che le ha dato il nome.