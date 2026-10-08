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Tivoli, Innocenzi: “Aniene, al lavoro per renderlo balneabile”

Sara Pietropaoli
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Sara Pietropaoli
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aniene balneabile
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Il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi ha partecipato al tavolo istituzionale sul progetto Tevere Balneabile che si è svolto in Campidoglio lo scorso 7 ottobre. Un investimento da parte dell’amministrazione capitolina di circa 200 milioni di euro tra il 2027 e il 2031, in parte destinati anche ad interventi lungo il fiume Aniene.

L’obiettivo dell’amministrazione tiburtina è quello di recuperare la flora e la fauna del fiume Aniene, migliorandone significativamente la qualità ambientale. Inoltre, sfruttando gli investimenti del progetto, si pensa anche all’istituzione di un’area balneabile, dove soggiornare nei mesi estivi e praticare in sicurezza gli sport acquatici. “Ci auguriamo che anche la prossima amministrazione capitolina porterà avanti il progetto con la stessa determinazione e lo stesso impegno economico”, lasciando intendere che il recupero del fiume Aniene proseguirà anche in caso di cambiamenti da parte di Roma.

Nei prossimi giorni il sindaco Innocenzi istituirà un tavolo permanente con i sindaci della Valle dell’Aniene e le associazioni del territorio per dare concretamente il via a questa iniziativa: da qui il rafforzamento anche con Città Metropolitana, Regione, Governo ed enti pubblici e privati. “Ritengo che il completo recupero ambientale del fiume sia un nostro dovere nei confronti delle nuove generazioni”.

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