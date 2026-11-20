Ci sono tratti di strada dove l’abbandono dei rifiuti non è più un episodio isolato, ma un’emergenza continua. Cumuli ai bordi della carreggiata, sacchi, calcinacci, elettrodomestici. Degrado ambientale e, allo stesso tempo, pericolo per chi guida. È da questa constatazione che parte la delibera (la n.151 del 19 novembre) approvata dalla giunta di Guidonia Montecelio guidata dal sindaco Mauro Lombardo, che dà il via libera allo schema di accordo con la Città Metropolitana di Roma Capitale (CMRC) per la bonifica delle discariche abusive sulle arterie metropolitane che attraversano il territorio comunale.

Non si tratta di un’intesa nuova in assoluto, ma dell’attuazione operativa di una convenzione quadro già approvata nel 2015 dal consiglio metropolitano e rimasta, finora, senza una declinazione concreta sul territorio guidoniano. Ora, invece, le regole sono scritte nero su bianco: chi fa cosa, chi paga cosa, e con quali tempi.

La divisione dei compiti

Il nodo era, da anni, la ripartizione delle competenze. Le strade sono di proprietà della Città metropolitana, e dunque a lei spetta la pulizia, come prevede il Codice della strada. Ma i rifiuti stradali sono assimilati per legge ai rifiuti urbani, e il loro conferimento in discarica è competenza comunale. Una zona grigia che ha spesso rallentato gli interventi.

La giurisprudenza, richiamata nella stessa delibera, ha chiarito il punto: alla Città Metropolitana spettano raccolta e trasporto, al Comune lo smaltimento. L’accordo approvato a Guidonia traduce quel principio in un meccanismo operativo. Sarà il Comune a redigere la stima economica di ogni intervento, distinguendo le due voci di spesa, e a trasmetterla alla Città metropolitana per la condivisione e l’autorizzazione. Sarà sempre il Comune a organizzare il servizio, affidandolo a ditte esterne o eseguendolo in proprio, e a documentare il regolare conferimento in discarica.

Alla Città Metropolitana, invece, il compito di stanziare e impegnare le risorse per la sua quota prima ancora che il servizio venga affidato, e di liquidarle al Comune al termine dei lavori, dopo la verifica sul campo della Polizia metropolitana.

Sicurezza e tempi

Non solo bonifiche. Durante le operazioni di rimozione, la Città metropolitana dovrà garantire transito, scorrevolezza e sicurezza del traffico lungo le strade interessate, con la segnaletica prevista dalla normativa. Comune e Città Metropolitana concorderanno insieme inizio e fine di ogni intervento, nominando un responsabile per parte e monitorando eventuali criticità. Una collaborazione, insomma, pensata per evitare i rimpalli di responsabilità che in passato hanno lasciato i rifiuti ai bordi delle strade per settimane.

I fondi

A rendere possibile l’intesa c’è anche una novità normativa. Per il 2025 e il 2026, province e città metropolitane possono utilizzare fino al 10% delle quote di loro competenza derivanti dalle sanzioni del Codice della strada per finanziare la rimozione dei rifiuti abbandonati lungo i cigli stradali, proprio ai fini del miglioramento della sicurezza stradale. Una volta concesso il finanziamento, il Comune procederà con una variazione di bilancio per iscrivere gli stanziamenti in entrata e in uscita. La delibera, dichiarata immediatamente eseguibile per urgenza, dà mandato al sindaco di sottoscrivere l’accordo, con la possibilità di apportare eventuali modifiche non sostanziali. L’intesa dovrà essere firmata digitalmente, come prevede la legge per gli accordi tra pubbliche amministrazioni, pena la nullità. Ora resta da vedere se, dopo anni di attese, questo schema riuscirà davvero a tradursi in strade più pulite. La struttura c’è. Il prossimo passo sarà il primo intervento.