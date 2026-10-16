Guidonia, via libera alla riqualificazione del Parco del Bollente a Villalba. Affidati i lavori per 88mila euro

Tornerà ad essere un luogo di aggregazione e di gioco il Parco del Bollente, l’area verde attrezzata di Villalba che da tempo attendeva un intervento di recupero. Con la determinazione firmata il 5 ottobre scorso dal dirigente dell’Area VIII Ambiente e Attività Estrattive, l’architetto Flavio Fabbietti, il Comune di Guidonia Montecelio ha affidato i lavori di riqualificazione.

L’incarico è andato alla società romana Mida Home Srl, individuata attraverso la piattaforma di e-procurement del Comune, Traspare, tra le ditte iscritte all’albo fornitori. La procedura è stata quella dell’affidamento diretto, con un ribasso del 3,5% sulla base d’asta.

L’importo contrattuale è di 72.510 euro oltre Iva, per un totale di 88.462 euro. I lavori riguardano le opere edili propedeutiche alla successiva installazione dei nuovi giochi e alla sistemazione complessiva dell’area, secondo il computo metrico elaborato dall’ingegnere Maurizio Pompei, che è stato confermato direttore dei lavori. Responsabile unico del progetto (Rup) è il geometra Giorgio Finocchi.

Un intervento atteso. Come si legge nella determina, sul territorio comunale sono presenti diverse aree verdi che “necessitano di interventi di recupero, al fine di assicurare una maggiore fruibilità, costituendo altresì spazi di aggregazione sociale”. È il caso del Parco del Bollente, privo di attrezzature ludiche e sportive adeguate.

L’operazione si inserisce in un quadro economico più ampio, pari a 145 mila euro complessivi, finanziato con fondi comunali sul capitolo di spesa relativo alla manutenzione straordinaria del verde. Di questi, oltre alle opere edili, 25.197 euro sono stati destinati all’allestimento vero e proprio dell’area ludica, comprensivo della pavimentazione antitrauma, che sarà affidato con un successivo atto. Previsti anche gli oneri per la sicurezza, la relazione geologica e le spese tecniche.

Grazie al ribasso di gara, l’amministrazione comunale ha ottenuto un’economia di oltre tremila euro, che resterà vincolata all’intervento. I pagamenti, si legge ancora, avverranno entro trenta giorni dalla fattura, previa verifica della regolarità contributiva della ditta, risultata in regola con il Durc.

Con la pubblicazione dell’atto e il visto di regolarità contabile, si apre ora la fase esecutiva. Dopo la sottoscrizione del contratto – che avverrà tramite lettera commerciale digitale – e la presentazione delle polizze assicurative da parte dell’impresa, il cantiere potrà partire. L’obiettivo, dichiarato dall’Ente, è restituire con tempestività ai cittadini di Villalba “un parco più sicuro, curato e vivibile”.