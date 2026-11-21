La Roma di scena a Parma per la 12esima giornata del campionato di Serie A in una partita insidiosa per i giallorossi. La squadra di Gasperini è ancora imbattuta, mentre il Parma è a caccia di punti salvezza. Calcio d’inizio alle 18 di questo sabato 21 novembre.

Quest’anno la Roma non sta fallendo nessun appuntamento con le compagini in difficoltà, come dimostrato dal 3-0 sul Sassuolo prima della sosta (reti di Hermoso di potenza dopo una serie di rimpalli, autogol di Walukiewicz ed il giovane Mora dopo uno scambio con Malen). In 11 partite ben 8 vittorie e 3 pareggi con 31 gol fatti e 10 subiti.

“La rimonta di Parma di sei mesi fa è stata una tappa fondamentale per il raggiungimento della qualificazione in Champions League. Questa nuova stagione è diversa, ma è ripartita da come abbiamo finito la scorsa. Stiamo migliorando anche nei dettagli su un impianto ormai riconosciuto. Dybala e Soulé insieme, secondo me è un falso problema perché possono essere schierati contemporaneamente. Speriamo anche di poter usufruire di qualche gol di Dybala sui calci piazzati perché è una sua caratteristica. Ricominciare dopo una sosta lascia sempre qualche dubbio che dobbiamo essere bravi a lasciare lontano, dobbiamo anche riequilibrare le statistiche sui risultati al rientro in campo dalle Nazionali. Attenzione perché più passano le giornate e più si trovano squadre determinate a fare punti per la classifica, non solo in alto ma anche in coda. Le squadre di Gilardino sono compatte ed organizzate”, le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa.

A Parma non possono esserci Pellegrini e Rensch, situazione comunque ben diversa dalle emergenze e dal traffico in infermeria della scorsa stagione.

Questa la probabile formazione della Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen.