Nuova stazione di Guidonia Montecelio, Cacioni (FI) chiama in audizione in commissione mobilità l’ingegnere Rettighieri

L’ingegnere Marco Rettighieri, delegato alle “questioni relative al trasporto e alle infrastrutture ferroviarie, con particolare attenzione alle stazioni, alle fermate e al progetto di raddoppio della linea nel tratto compreso tra Tivoli Terme e Guidonia Montecelio”, è stato chiamato a partecipare ad un’audizione in commissione mobilità da Forza Italia.

La richiesta di Forza Italia

Si tratta di un intervento in un momento molto delicato per i trasporti cittadini, con la novità della nuova stazione al centro di un dibattito. A chiedere la calendarizzazione di una seduta straordinaria è stata Arianna Cacioni. Il consigliere comunale del partito azzurro nel suo comunicato ha scritto: “La caratura professionale di Rettighieri è indubbia. Apprezzo che da cittadino guidoniano si sia messo a disposizione del suo territorio. Resta tuttavia da capire quali siano concretamente le attività che vuole portare avanti e conciliarle con le esigenze che in questi mesi sono state rappresentate dai cittadini, anche per superare delle evidenti criticità. Per questo confronto quindi, la sede della commissione consiliare è quantomai opportuna. Consente di lavorare organicamente a proposte programmatiche che riguardano il tema. E’ inoltre un’occasione pubblica e per questo invito cittadini e comitati interessati a partecipare. Questo rientra nell’obiettivo di aprire un dialogo e condividere le proposte che come Forza Italia abbiamo già pronte”.