La Lazio affronta il Lecce, la capolista torna in campo in una giornata cruciale, questo sabato pomeriggio, per il massimo campionato e la sfida dei biancocelesti è proprio la prima del turno post nazionali.

Dove eravamo rimasti? Dal pareggio di Napoli costruito con la prima occasione di Isaksen che ha sfiorato il montante con un rasoterra prima di costringere Milinkovic Savic ad un volo sulla sua sinistra, dal gol di Frattesi al 28′ con una conclusione sul primo palo sul passaggio di Noslin, dal doppio miracolo di Mandas sulla linea della porta, con la sfortunata autorete di Pedraza, per effetto del tiro alto di Olivera dall’area piccola, dal salvataggio di Belahyane sul tentativo di De Bruyne.

A sostenere il cammino biancoceleste anche Tommaso Rocchi, oggi allenatore della Primavera 3 del Guidonia Montecelio 1937 Fc e di scena a Crotone (dopo il successo di misura a Potenza, ndr).

“Grandissimo avvio di campionato per la Lazio. Allenatore e giocatori nuovi, tutti sono stati bravi a dare il massimo credendo nel tecnico che è stato in grado di compattare la squadra facendola credere nel lavoro e nel miglioramento costante. I risultati positivi hanno dato più convinzione oltre che motivazioni. Si nota l’unione. Mi piace l’entusiasmo e tutti dimostrano di credere nelle proprie forze, sacrificandosi tra di loro come gli attaccanti che si muovono molto in fase di non possesso. Continuare questo avvio positivo è importante, come mantenere l’equilibrio davanti ai momenti di difficoltà”, il pensiero di Rocchi.

Per quanto riguarda l’esperienza al Guidonia Montecelio 1937 Fc, Rocchi si esprime così: “L’avventura prosegue. Allenare in questa categoria mi permette di avere un rapporto con ragazzi più grandi rispetto al passato ed il trionfo in Primavera 4 dell’anno scorso mi ha lasciato una bella soddisfazione. Sono in un processo di crescita, mi piacerebbe allenare gli adulti”.

Tornando in casa di Lotito, Ivan Gennaro Gattuso è lo stesso di sempre e non si nasconde neanche sui giocatori a disposizione: “Frattesi non ha nulla, sta bene e ha lavorato tutta la settimana. Pensiamo che non ci sia nulla di grave per Cataldi. Il Lecce è una squadra solida e allenata bene. Dovremmo giocare a ritmi elevati in una partita molto difficile. Tutto cambierà in base a come andremo a prendere gli avversari, modulo a parte. Per chi ha avuto poco spazio, ci sarà possibilità di giocare con la consapevolezza di una buona condizione. Nel mio modo di essere manca la serenità ma questi ragazzi non si risparmiano mai a vedere i dati e questo ci riempie d’orgoglio. E’ il momento di vivere alla giornata, l’importante è non sbagliare come atteggiamento e mentalità. Giochiamo da squadra e non molliamo un centimetro, questo ci ha portato ad essere fino a qui. Contro Milan, Monza e Venezia siamo usciti dal campo e da quelle partite ho visto un miglioramento. Noslin? In questo momento può giocare in qualsiasi ruolo per dinamismo e forza nelle gambe. A Napoli avete massacrato Pinamonti ma ha fatto un ottimo primo tempo, soffrendo come tutti ad inizio ripresa. Con Pedraza abbiamo fatto qualche seduta video in più, siamo rimasti sul campo d’allenamento e qualche volta ci ha aiutato a cambiare il match”.

Circa 13mila i tifosi attesi all’Olimpico. Calcio d’inizio alle ore 15:00. Questa la probabile formazione della Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Diogo Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin.