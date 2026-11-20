Non basta più limitarsi a curare le ferite dell’emergenza; occorre estirpare il male alla radice, là dove nasce: nella cultura del possesso, del controllo e della sopraffazione. È con questo spirito che Roma Capitale si prepara alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, varando un fitto calendario di iniziative che puntano a trasformare il 25 novembre da semplice ricorrenza a momento di assunzione di responsabilità collettiva. E questa volta, l’appello ha un destinatario preciso: gli uomini.

Il cuore simbolico della mobilitazione cittadina è infatti “Fatti sentire”, la nuova campagna di sensibilizzazione e prevenzione firmata dal Campidoglio che da questi giorni campeggia sulle affissioni stradali, sul web e sui canali social. Un messaggio diretto, senza giri di parole, che interpella l’universo maschile nella quotidianità: tra amici, negli uffici, nelle chat. L’invito è a rompere la complicità del silenzio, a non voltarsi dall’altra parte e a prendere parola ogni volta che si ascoltano frasi o si assiste a comportamenti che umiliano, controllano o minacciano una donna. Perché il cambiamento culturale passa necessariamente dalla capacità degli uomini di farsi parte attiva.

Accanto alla battaglia culturale, l’amministrazione capitolina rafforza i presidi concreti sul territorio. Il programma si apre lunedì 23 novembre con l’inaugurazione di un nuovo Centro antiviolenza ad Acilia, nel Municipio X, seguito martedì 24 novembre dall’apertura di un secondo sportello nel Municipio VI. Due nuovi punti di ascolto e protezione pensati per non lasciare sole le vittime nei quadranti periferici della città.

Grande attenzione è riservata anche alle nuove generazioni e alla prevenzione nelle scuole. Sempre nella giornata di martedì 24, il Teatro Palladium ospiterà una proiezione gratuita riservata agli studenti delle scuole superiori e delle università: in sala il film Se domani non torno, diretto da Paola Randi e ispirato alla tragica vicenda di Giulia Cecchettin. Nel corso della stessa giornata prenderà il via anche la distribuzione dei braccialetti antiviolenza, realizzata in collaborazione con Farmacap.

Il culmine delle celebrazioni arriverà mercoledì 25 novembre in Campidoglio con l’evento istituzionale Roma rompe il silenzio. La città domanda, la rete risponde. Un momento di confronto tra istituzioni e associazioni della rete territoriale, arricchito dalla proiezione del docufilm Che cosa è l’amore. Al calar della sera, infine, la città affiderà il suo messaggio alla luce: dalle 17:30 alle 23:00, sulla facciata di Palazzo Senatorio verrà proiettato il 1522, il numero nazionale antiviolenza e stalking, a ricordare a ogni donna in difficoltà che chiedere aiuto è possibile e che Roma c’è.