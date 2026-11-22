La Lazio continua a macinare record nella sua partenza migliore nella storia. I biancocelesti superano con un netto 3-0 il Lecce pur soffrendo in parte nei primi 45 minuti. Arriva un altro segnale forte e chiaro al campionato di Serie A perché Frattesi e compagni non hanno nessuna intenzione di mollare la vetta.

La partita si sblocca al 25′: cross di Isaksen e colpo di testa di Noslin. Mandas è ancora una volta decisivo con una doppia parata su N’Dri e Guebbels. All’inizio della ripresa ospiti pericolosi con il colpo di testa di Tiago Gabrel e la rovesciata alta di Fatah. Ma al 23′ del secondo tempo arriva la magia di Taylor che con un tacco in area libera Noslin, freddo nella conclusione violenta sul primo palo per il raddoppio e la doppietta personale. Chiude i giochi Frattesi con un pallonetto su Falcone, sul servizio di testa di Cancellieri.

Noslin apre le marcature in Lazio-Lecce 3-0 (foto di Alberto Pizzoli / AFP)

Secondo Gattuso e molti laziali mancano otto punti alla quota dei 40 che indicherebbero il traguardo raggiunto della salvezza, ma sappiamo che ora gli obiettivi sono ben altri.

“Dopo le difficoltà iniziali dove siamo apparsi appannati, siamo usciti bene. Sono contento sempre per la mentalità dimostrata. Per come giochiamo, ad alti ritmi, ancora sbagliamo alcuni palloni ma fa parte del nostro modo di affrontare le partite. Il rientro di Rovella ci aiuterà perché ci permetterà anche di cambiare modulo, ora deve mettere minuti nelle gambe. La giocata di Taylor? Ho giocato con otto palloni d’oro, Taylor vede cose che altri non vedono. Forse un assist alla Rui Costa. Ho tardato a fare i cambi perché vedevo la squadra ben messa in campo ma alcuni giocatori meriterebbero più minutaggio per come si allenano”, l’analisi di Ivan Gennaro Gattuso.

Prossimo turno sabato a Torino con il settore ospiti già tutto esaurito.