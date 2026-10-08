Tivoli, il sindaco Marco Innocenzi: “Siamo al lavoro per rendere il fiume Aniene balneabile”

Un parco fluviale attrezzato per lo sport e il tempo libero. E poi una spiaggia, un tratto dove potersi tuffare, nuotare, praticare sport acquatici in sicurezza. È l’idea che il sindaco di Tivoli, Marco Innocenzi, coltiva da tempo e che ora, dice, può diventare realtà.

“Ogni volta che ho attraversato a piedi il ponte della Pace ho pensato a un parco fluviale, attrezzato per le attività sportive e ludiche. E ho immaginato anche una spiaggia, un’area del fiume in cui fare il bagno, nuotare e praticare in sicurezza gli sport acquatici. Ora l’idea di recuperare completamente l’equilibrio ambientale del fiume, sia per la flora, sia per la fauna sia per la qualità dell’acqua, e rendere l’Aniene balneabile a Tivoli può diventare una realtà concreta e noi faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per realizzarla”.

Lo ha dichiarato lo stesso Innocenzi a margine del tavolo istituzionale per il progetto “Tevere balneabile”, riunito mercoledì 7 ottobre in Campidoglio.

Il progetto, promosso dall’amministrazione capitolina, prevede investimenti per circa 200 milioni di euro dal 2027 al 2031, in buona parte destinati proprio a interventi lungo l’Aniene, storico affluente del Tevere.

“Abbiamo aderito con convinzione all’invito del sindaco di Roma Roberto Gualtieri – ha proseguito Innocenzi – e ci auguriamo che anche la prossima amministrazione capitolina porterà avanti il progetto con la stessa determinazione e lo stesso impegno economico. C’è molto lavoro da fare ma noi faremo comunque la nostra parte e porteremo in ogni caso avanti il progetto, poiché ritengo che prima di tutto il completo recupero ambientale del fiume sia un nostro dovere nei confronti delle nuove generazioni”.

Un percorso che, secondo il primo cittadino tiburtino, dovrà essere corale: “Sarà importante rafforzare la sinergia tra Governo, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma, Comuni e altri soggetti pubblici e privati, tra cui il Contratto di fiume e le comunità montane”, ha concluso Innocenzi.

Il primo passo, annuncia il sindaco di Tivoli è già tracciato: “Nei prossimi giorni istituirò un tavolo permanente con tutti i sindaci dei comuni della Valle dell’Aniene e le associazioni che operano nel territorio”.