Tivoli, il sindaco Innocenzi nomina cinque nuovi ispettori ambientali contro l’abbandono dei rifiuti

La lotta contro l’abbandono e il “deposito incontrollato di rifiuti” a Tivoli prosegue. Un segnale importante arriva direttamente dal sindaco Marco Innocenzi. Con i decreti pubblicati il 7 settembre il primo cittadino della Città tiburtina ha nominato cinque nuovi ispettori ambientali. La società partecipata del Comune ASA Tivoli s.p.a., ricoprendo il ruolo di gestore del servizio di igiene urbana, ha richiesto tali nuove figure individuate su base volontaria. I soggetti in questione sono Massimiliano Serrani, Fabio Censi, Daniele Badaracchi, Cristian Saccucci e Christian Poggiogalle. Avranno diversi compiti, elencati precisamente nel decreto:

a) controllo dei parchi ed altre aree pubbliche comunali;

b) controllo sull’applicazione delle disposizioni contenute nei regolamenti e ordinanze comunali in materia ambientale

e di rifiuti;

c) controllo in materia di inquinamento idrico e ambientale;

d) educazione nei parchi, in collaborazione con le associazioni del territorio, rivolta a bambini, studenti e ragazzi per

sensibilizzare e far crescere senso civico, rispetto e sensibilità per il territorio in cui vivono;

e) promozione e diffusione di informazioni in materia di educazione ambientale;

f) collaborare con le competenti autorità nelle attività di soccorso, in caso di calamità e/o di emergenze di carattere ecologico;

g) interventi di supporto in occasione di manifestazioni ed eventi straordinari;

h) la collaborazione nelle attività di ispettore ambientale comunale volontario.