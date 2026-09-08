CittàTivoli

Tivoli, il sindaco Innocenzi nomina cinque nuovi ispettori ambientali contro l’abbandono dei rifiuti

Emanuele Rossi
Scritto da
Emanuele Rossi
2 Minuti di lettura
2 Minuti di lettura

La lotta contro l’abbandono e il “deposito incontrollato di rifiuti” a Tivoli prosegue. Un segnale importante arriva direttamente dal sindaco Marco Innocenzi. Con i decreti pubblicati il 7 settembre il primo cittadino della Città tiburtina ha nominato cinque nuovi ispettori ambientali. La società partecipata del Comune ASA Tivoli s.p.a., ricoprendo il ruolo di gestore del servizio di igiene urbana, ha richiesto tali nuove figure individuate su base volontaria. I soggetti in questione sono Massimiliano Serrani, Fabio Censi, Daniele Badaracchi, Cristian Saccucci e Christian Poggiogalle. Avranno diversi compiti, elencati precisamente nel decreto:

a) controllo dei parchi ed altre aree pubbliche comunali;
b) controllo sull’applicazione delle disposizioni contenute nei regolamenti e ordinanze comunali in materia ambientale
e di rifiuti;
c) controllo in materia di inquinamento idrico e ambientale;
d) educazione nei parchi, in collaborazione con le associazioni del territorio, rivolta a bambini, studenti e ragazzi per
sensibilizzare e far crescere senso civico, rispetto e sensibilità per il territorio in cui vivono;
e) promozione e diffusione di informazioni in materia di educazione ambientale;
f) collaborare con le competenti autorità nelle attività di soccorso, in caso di calamità e/o di emergenze di carattere ecologico;
g) interventi di supporto in occasione di manifestazioni ed eventi straordinari;
h) la collaborazione nelle attività di ispettore ambientale comunale volontario.

Condividi questo articolo
Articolo Precedente Tivoli, il Partito Socialista raccoglie firme per tre petizioni: dal fondo per i giovani alla pressione fiscale
Articolo Successivo La Lazio sbanca anche Udine e Frattesi colpisce ancora

Cerca sul sito

Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image

Ultime Notizie

Seguici sui Social

Potrebbe anche piacerti